Полетели в Минводы? (Блиц от 24 марта)

Росавиация включила в перечень субсидируемых региональных маршрутов на 2023 год еще 26 направлений.

Новый перечень насчитывает 303 направления, в том числе Сыктывкар – Минеральные Воды. Планируется, что рейсы будет выполнять авиакомпания «Азимут» дважды в неделю, начиная с 1 июня по 31 декабря 2023 г. Тип самолета – Sukhoi Superjet. Софинансировать расходы на выполнение полетов будет Ставропольский край в размере 50%.

Наши люди в Арктике

В Арктической зоне республики проживают 138 тысяч жителей.

По данным Комистата, в суровом климате проживает 19% от всего населения республики, причем большинство из них (88%) – горожане. В среднем жители Арктической зоны на год моложе, чем население в целом по Коми: средний возраст составил от 39 до 40 лет. К этой зоне относятся, напомним, Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Общая занимаемая площадь арктической зоны – 127 тыс. кв.м.

Дороже на два рубля

В Ухте повысили стоимость проезда в автобусах с 28 до 30 рублей.

Максимальная стоимость проезда установлена в размере 30 рублей в автобусах городского сообщения (до этого было 28 рублей), 3,05 рубля за километр пробега в автобусах пригородного сообщения (до этого – 2,75 рубля). Тариф при междугороднем сообщении оставлен на прежнем уровне — 2,85 рубля за километр пробега. Помимо Ухты, тарифы на пассажирские перевозки общественным транспортом предложено пересмотреть в Усть-Вымском и Сыктывдинском районах.

«Поменялись» городами

Из Воркуты в Эжву приехал Сергей Данилов, ранее следивший за исполнением законов в Воркуте.

Приказом генпрокурора России с 14 марта должность прокурора Эжвинского района Сыктывкара занял Сергей Данилов. Ранее он был воркутинским межрайонным прокурором по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Сергей Данилов сменил в должности Антона Сосновского, который переехал в Заполярье, на предыдущее место своего коллеги.

Вакцины хватит на всех

Жители Коми могут привиться бесплатно, вакцины – в достатке. О готовности региона к защите от «завозных» инфекций и клещевого энцефалита говорили недавно на заседании республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии.

Главная задача – привить не менее 95% жителей эндемичных (опасных) районов. Это 9 муниципалитетов: Княжпогостский, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Корткеросский район и Сыктывкар.

Между Кожвой и Интой

С 20 марта начнут курсировать дополнительные пригородные поезда.

Продлен маршрут пригородному поезду № 6841 «Инта – Печора» до станции Кожва-1. С конечной станции, как и раньше, поезд будет отправляться в 8.07, прибывать в Кожву – в 12.18. Дополнительный пригородный поезд № 6830 «Кожва-1 – Печора» будет отправляться в 13.15, прибывать в 13.40. Ранее указанные поезда назначались на период ледостава реки Печора, теперь перевозки пассажиров будут осуществляться ежедневно до конца года.

Новый начальник угро

Начальником Управления уголовного розыска МВД по Коми назначен полковник внутренней службы Александр Жолоб.

Ранее он занимал должность замначальника УМВД России по Сыктывкару. Александр Жолоб родился 13 мая 1981 года в Воркуте. В 2000 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД России. В 2007-м – Нижегородскую академию МВД.

Водителям на заметку

Истекающий срок действия водительских прав продлили на три года.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, это сделано для удобства автомобилистов и снижения административной нагрузки на органы ведомства. «Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года», – цитирует министра ТАСС.

«Половое» мошенничество

Продавец напольных покрытий обманул покупателей почти на 860 тысяч рублей.

Бывший работник магазина напольных покрытий в Сосногорске обвиняется в мошенничестве и присвоении чужого имущества. С февраля 2021 года по февраль 2022 года он обманывал покупателей. Рекламировал товар, а после не выполнял взятые на себя обязательства по исполнению заказа и предоставлению товара.

Отобрал у старушки картошку

44-летний мужчина вырвал у пенсионерки пакет с продуктами.

11 декабря прошлого года, неоднократно судимый сосногорец применил физическую силу и совершил грабеж. В пакете пенсионерки находились семь пачек корма для кошек, банка рыбных консервов и 3 кг картофеля. Также ему удалось завладеть кошельком пенсионерки, в котором было 323 рубля. По решению суда он будет год думать над своим поведением в колонии строгого режима.

Ухтинец жарил шашлык и спалил соседскую дачу

Небрежность ухтинца привела к возгоранию и уничтожению беседки, садового дома и строительных материалов на соседском участке.

8 мая прошлого года житель Ухты, находясь на своем садовом участке в СНТ «Транспортник», готовил шашлыки на мангале. Его конструкция была вкопана в трех метрах от хозяйственной постройки, участок земли был покрыт сухой травой. Из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание сухой травы и горючих материалов дровяника. В результате на соседнем участке сгорели беседка и садовый домик. Мужчина причинил соседу материальный ущерб на общую сумму в 631 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину, раскаялся. Он полностью возместил причиненный материальный ущерб и принес извинения потерпевшему. По ходатайству потерпевшего уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.