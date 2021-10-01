На проходившую в июне с.г. «прямую линию» с Президентом страны поступило несколько тысяч писем по теме мусорной реформы. Отмечалось, что людей волнует, в частности, такой вопрос: если отходы они сортируют и помещают в разные контейнеры, то почему потом все эти контейнеры сваливают в один мусоровоз? Как можно заставить управляющие компании перестать саботировать мусорную реформу?

Глава государства заявил, что такая ситуация недопустима: «Это – недолжным образом организованная работа операторов, которых надо привлекать к ответственности за эти действия. Без сомнения, оперативная реакция жителей, общественных организаций в этом очень востребована».

Смердящий ужас

«Трибуна» еще в феврале 2019 года в статье «Свальный грех под Ухтой» впервые рассказала о многочисленных нарушениях требований законодательства по эксплуатации мусорных полигонов. А 21 марта 2019 г. в материале «Фильм ужасов» под Ухтой» газета сообщила о намерении прокуратуры проверить соответствие полигона санитарно-эпидемиологическим требованиям и указала на ряд существенных нарушений законодательства в ходе начавшейся мусорной реформы.

Авторы материала указывали, что на ухтинский полигон везут отходы не только со всего городского округа «Ухта», но и из Сосногорского, Троицко-Печорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов. Полигон не имеет ограждения, а его так называемые карты (траншеи) заполнены, поэтому привозимые ТКО накрывают общей «шапкой» мусора, который уплотняет бульдозер.

Раздельного поступления ТКО на полигоне нет, пищевые отходы, пластик, картон, газеты, тряпье, пенопласт, полиэтилен, части мебели и прочее гниют в одной куче. Полигон выделяет ядовитый свальный газ, который разносится ветром. Сотни ворон растаскивают пакеты с пищевыми отходами по ближайшим кустарникам. Весной пищевые остатки будут смыты и окажутся в реке Ижма (от полигона до реки всего 3 км).

В ответе прокуратуры указывалось: «Полигон является собственностью МО ГО «Ухта», он передан в хозяйственное ведение МКП «Ухтаспецавтодор». По информации данного МКП, полигон состоит из шести карт для размещения ТКО. В настоящее время I-IV карты полигона заполнены, V карта заполнена на 99%, VI – на 95%. Полигон заполнится в ближайший год. С учетом изложенного МКП «Ухтаспецавтодор» готовится документация на выполнение предпроектных работ по увеличению вместимости полигона».

Что увидели волонтеры

Надо отметить, что после этого в Ухте было много разных «посиделок» с участием руководства города и различных надзорных ведомств. Закончилось это сладкоголосыми увещеваниями о том, что все будет исправлено, а общественников будут информировать о ходе реконструкции полигона.

Увы, как выяснилось, приглашать общественников на проверки – это не по правилам. Длительная переписка с надзорными органами, как правило, заканчивалась предписаниями об устранении нарушений. На этом работа контролеров заканчивалась.

Однако общественники не успокоились и направили обращения как в республиканское Управление Росприроднадзора, так и в федеральное ведомство. Очередное обращение в Москву было направлено 10 августа. Точнее, это была претензия на предыдущий ответ, полученный общественниками на жалобу по ситуации с бедственным положением полигона в Ухте.

Дело в том, что местные власти, зная о том, что грядет московская проверка, постарались навести на полигоне хоть какой-то порядок. В этом убедилась группа волонтеров-экологов «Гражданского контроля», которая побывала здесь летом. Они отметили, что по периметру территории восстанавливают ограждение из дачной (огородной) пластиковой сетки, а сопредельную полосу в зеленой зоне города вокруг полигона пытаются очистить от многолетнего мусора, упаковывая в мешки.

Кроме того, волонтеры увидели, что привозимый мусор, как и прежде, просто высыпается поверх привезенного ранее без послойной засыпки землей. Есть фото заваленной мусором территории и водоотводных канав. Удалось установить, что на полигоне в ангаре стоят два пресса: для пластиковых бутылок и картона. Куда их вывозят, кто этим занимается и какие деньги от этого имеет – неизвестно.

Как же вы проверяли?

Получив такие сведения, сопредседатель НОО «Гражданский контроль» Валерий Торлопов направил заместителю руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования А. Амирханову обращение, в котором было 7 пунктов-вопросов, которые возникли у общественников после получения ответа из ведомства.

В обращении, в частности, говорится: «В материалах проверок нет вывода об отсутствии каких-либо карт, замененных единой целостной мусорной кучей с наличием отходов I-V классов опасности. Нет никакого подтверждения, что на полигоны не попадают опасные отходы и сырье для вторичной переработки, так как раздельный сбор опасных отходов и вторичного сырья в Ухте проводится в незначительных объемах или вовсе отсутствует». Остальные вопросы также ставили под сомнение качество проверки…

А мусор и ныне там…

Ответ из Москвы был получен в отведенные сроки – в сентябре текущего года. Но общественники считают его обычной отпиской, из которой трудно что-либо понять. Лишь в конце двухстраничного послания московского начальника говорится: «В ходе проведенной выездной проверки МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» Управлением установлено, что данное предприятие осуществляет эксплуатацию объекта размещения отходов (ОРО) с отступлением от проектной документации на его строительство, а также в отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

Далее в тексте идет сообщение о том, что предприятию выдано предписание об устранении выявленных недостатков, исполнение которого возложено на Управление…

В обращении к высокому начальнику Валерий Торлопов отметил, что общественность Ухты хотела бы получить конкретную информацию о результатах работы комиссии. Он указал, что, начиная с 2019 года, проводилось немало проверок. Но об исполнении многочисленных предписаний никакой информации нет. Как следствие – два года МКП «Ухтаспецавтодор» практически не принимал соответствующих мер (перед приездом комиссии активисты «Гражданского контроля» в этом убедились).

По мнению общественников, говорить о привлечении операторов к какой-либо ответственности пока не приходится.

Анатолий ПОЛЬКИН.