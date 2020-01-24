Герой тургеневского романа «Отцы и дети», оценивая общество, говорит: «Если сливки таковы, то каково же молоко?» Такой же вопрос может возникнуть у жителей нашей республики после сообщения о том, что глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин высоко оценил реализацию в Коми мусорной реформы.

Как говорится в правительственной телеграмме, направленной в адрес главы Коми, «по итогам сложнейшего первого периода становления системы обращения с ТКО управленческая команда региона продемонстрировала профессионализм, социально ответственный и системный подход».

Гражданин Кобылкин, сидя в Москве не представляет реальной ситуации в Коми, где мусорная реформа сегодня стала главным источником социального напряжения. Многие жители региона возмущены не только заоблачными тарифами на вывоз мусора, но и тем, что им зачастую приходится платить за услугу, которая фактически не оказывается – в первую очередь это касается труднодоступных районов. Отдельная тема – мусорные полигоны, в том числе главный из них – Ухтинский.

Напомним, что по итогам проверки, проведенной прокуратурой еще в марте 2019 года, установлено: Ухтинский полигон заполнится в текущем году. Региональному оператору было внесено представление о принятии мер.

20 декабря 2019 г. в статье «Ухтинская общественность зарубила проект реконструкции действующего полигона…» «Трибуна» сообщила, что администрация муниципалитета попыталась «узаконить» проект реконструкции существующего полигона, представив его на обсуждение. Какова же дальнейшая судьба «главной свалки республики», куда завозится мусор из пяти районов Коми?

«Благая весть»

15 января 2020 года на одном из провластных сайтов появилась информация о том, что администрация Ухты планирует реконструкцию полигона за счет собственных средств. Уже разработана соответствующая проектная документация по обустройству дополнительных карт объекта. В Ухте намерены построить мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн мусора в год. Строительство комплекса взяло на себя ООО «Ухтажилфонд».

Как говорится, благая весть. Наконец-то приняты меры по расшивке мусорных проблем в городе! Правда, тут же возник вопрос о том, где взять средства на реализацию этого проекта.

Откуда денежки?

Надо отметить, что деятельность «Ухтаспецавтодора», которому доверено содержание полигона, подлежит государственному регулированию. МинЖКХ Коми утверждает производственную программу и необходимый тариф по обоснованным расходам, заявленным самим же «Ухтаспецавтодором». Так, на 2018 год «Ухтаспецавтодору» был установлен тариф 182 рубля за «куб» мусора для населения, а на 2019 год – 53 руб. 30 коп. или более чем в три раза меньше предыдущего периода. Другими словами, в год на содержание полигона требуется еще 15,8 млн рублей.

2 июля 2019 года на совместном заседании депутатов, Общественного совета города, «Ухтаспецавтодора», который эксплуатирует полигон, представителей регоператора было заявлено, что на решение проблем с мусором необходимо выделить из бюджета города 12 млн рублей. Спрашивается: а почему деньги берутся только из бюджета Ухты, ведь мусор везут еще из ряда районов?

Договор расторгнут

Общественники Координационного совета управдомов (КСУ) Ухты запросили у мэрии города информацию о проектной документации свалки. И вот 14 января нам поступил ответ, подписанный и.о. руководителя администрации Петром Артемьевым. В нем сообщается, что договор между проектировщиком реконструкции полигона и муниципалитетом Ухты расторгнут: «Технические условия к проектированию карт полигона ТБО и проектные технические решения утратили актуальность». Согласитесь, умопомрачительная информация!

Между тем полигон работает, туда до сих пор вывозится мусор из пяти районов Коми. Вероятно, это будет продолжаться и впредь.

«Трибуна» уже ставила резонный вопрос: а может, виной всему являются ошибки в расчетах, которые позволяют узаконить приписки в объемах захоронения отходов и устанавливать заоблачные тарифы? Ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Интересно, знают ли о таких «мелочах» в Москве? Или там верят лишь бодрым рапортам наших региональных чиновников?

Владимир ИВАНОВ,

член КСУ г. Ухты.

Куда будем сваливать?

В конце прошлой недели в Троицко-Печорске состоялось расширенное заседание, на котором обсуждался вопрос вывоза ТКО на Ухтинский полигон.



На встрече присутствовали глава района, руководители Троицко-Печорска, представители «Ухтажилфонда», члены Общественного совета района и экоактивисты. Они пытались ответить на вопрос: как преодолеть «мусорный коллапс» в районе?

По словам представителя Троицко-Печорской администрации Сергея Будаева, мусор раньше вывозился на свалку в девяти километрах от Троицко-Печорска. К маю прошлого года на свалке скопилось огромное количество невывезенного мусора. Региональный оператор вывозил его от случая к случаю, поэтому встал вопрос о том, куда девать то, что собирали мусорщики со всего района.

Районные власти предложили «временную» площадку для мусора на частном земельном участке на берегу реки, но это возмутило многих жителей Троицко-Печорска.

Как отметил глава района Алексей Целищев, сейчас главная задача — поиск места под площадку временного накопления и ее обустройство. Для этого нужны совместные усилия властей района и городского поселения.