Полки магазинов ломятся от вредных продуктов

Сыктывкарка Валентина Попова купила в магазине две сетки лука. Все не расходовала, решила посадить возле дома на грядке. Но лук не дал зеленых стрелок ни через неделю, ни через две. Выкопала — и оказалось, что луковицы вообще не изменились, лишь дали рахитические корешки.

– Разрезала луковицы, а они на вид свежие, можно есть. Это значит, что в лук были добавлены какие-то консерванты? — спрашивает Надежда Васильевна.

Сплошная «химия»!

Ученый секретарь Коми Республиканского научно-исследовательского института сельского хозяйства Светлана Коковкина предупреждает, что ни в коем случае не надо высаживать продовольственный лук.

– Он же привезен неизвестно откуда и зачастую больной. Для посадки нужно покупать лук-севок, – советует Светлана Васильевна. – Я тоже пробовала ради интереса посадить на подоконнике магазинный лук – он не пророс. Многие овощи, фрукты, например, яблоки, чтобы они подольше хранились, покрывают воском или другими веществами, небезопасными для здоровья. Если, например, надкусить или разрезать свежее яблоко, место среза сразу потемнеет. В отличие от яблока, куда добавлена «химия». Поэтому все покупные овощи-фрукты надо не только мыть, но и очищать от кожуры.

– Сотрудники вашего института проверяют плодовоовощную продукцию на пестициды и нитраты?

– В лаборатории мы проверяем на нитраты только продукцию аграриев Коми. Наши огурцы-помидоры чистые, их никакой гадостью не обрабатывают. Обрабатываются только посадки от вредителей.

Проверяйте на кошках

Зато мясо, колбасные изделия, «молочку» надзорные органы проверяют довольно тщательно. По словам заместителя начальника отдела ветеринарного надзора Владислава Папырина, специалисты отбирают образцы продукции, в том числе и в магазинах, а затем исследуют в государственных лабораториях.

– У нас есть система раннего оповещения. Если в течении суток что-то вредное выявили, моментально реагируем: продукцию изымаем из оборота и даем предписание об ее уничтожении, – говорит Владислав Владимирович. – Что же касается Республики Коми, то по мясу и молоку пока – все чисто…

По словам Владислава Папырина, не надо уповать только на специалистов. Качество магазинных продуктов можно проверить, например, с помощью домашних животных. Кстати, лучшими «экспертами по мясу» считаются кошки. Вредную колбасу кошка есть не станет.

Яд на тарелке

Список «мертвой» еды велик, говорят специалисты. Это кетчупы, маргарин, попкорн, любимые всеми детьми чупа-чупсы, жевательные резинки, различные конфетки, мармеладки, которые больше похожи на разноцветную резину.

Колбасы, сосиски содержат массу скрытых жиров и ароматизаторов. Многие колбасные изделия содержат сою, при том генно-модифицированную.

Животным добавляют в корм огромное количество гормонов, искусственных стимуляторов роста, химических добавок, размягчающих мясо, и множество других опасных соединений, остающихся в мясе. А после забоя мясо животных подвергается химической обработке, с целью сохранения товарного вида.

Творог, молоко и сыры. По данным «Росконтроля», из 50-ти самых «ходовых» сортов сыра только десять являются безопасными. В молоко добавляют антибиотики. Кроме того, в «молочку» добавляют пальмовое масло (это 100-процентный риск атеросклероза).

Курица – это самый популярный продукт. Но следует помнить, что курица содержит до шести женских гормонов, включая прогестероновые. А если мужчина начинает употреблять женские гормоны, у него падает тестостерон, причем до уровня, который потом не восстановить.

Малосоленая селедка должна храниться только в масле, а не в уксусе, например. Если селедка не в масле, значит, в нее добавлен уротропин (во всем мире он признан очень опасным и запрещен). В состав уротропина входит аммиак и формальдегид.

Фрукты и овощи. Для их долговременного хранения часто используются антиокислители. А некоторые аппетитные с виду фрукты обрабатывают хлороформом.

Консервы из мертвецов

Как сообщают СМИ, в одном из штатов Америки были вскрыты могилы (мест на кладбище не хватает, на месте прежних умерших хоронили новых). Могильщики обнаружили, что тела практически не разложились.

Ученые выяснили, что мертвые не разлагались, так как при жизни все эти люди питались синтетической едой, которая их «законсервировала»!

Екатерина МАКАРОВА.