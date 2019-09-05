Полную деградацию республики чиновники объясняют плохим климатом и «происками Запада»

В открытом доступе на сайтах государственных учреждений имеются сведения, которые свидетельствуют о катастрофическом ухудшении дел в социально-экономической сфере республики за период с 1990 г. по настоящее время.



Масштаб деградации республики в этот период измеряется кратным сокращением по большинству важнейших позиций (или в лучшем случае – стагнацией):

— добыча угля и газа сократилась втрое; добыча нефти стагнировала;

— грузооборот транспорта сократился более чем вдвое, перевозки пассажиров

авиатранспортом сократились в 4 раза, железнодорожным – в 2,5 раза;

— население республики сократилось почти на треть;

— занятость в промышленности сократилась втрое, в сельском хозяйстве – в 10 раз;

— ввод жилых домов уменьшился в 2,5 раза;

— строительство автодорог с твердым покрытием сократилось без малого в 3 раза;

— производство сельскохозяйственной продукции сократилось: мяса – в 2 раза, молока – в 4 раза, яиц – в 3 раза, картофеля – в 2,5 раза;

— число общеобразовательных учреждений сократилось более чем в полтора раза; число детсадов и яслей – в 3 раза;

— число больниц с койками сократилось втрое; число поликлиник и амбулаторий стагнировало; число ФАПов сократилось в полтора раза.

Однако за тот же период число занятых в органах государственной власти и местного самоуправления УВЕЛИЧИЛОСЬ почти вдвое. С учетом сокращения населения это означает, что число чиновников на душу населения в республике возросло втрое.

На основе этой информации я направил в Правительство РФ и Правительство РК обращение, в котором попросил ответить на два вопроса:

1. Объяснить причины социально-экономической деградации республики, что привело к не имеющему исторических прецедентов падению жизненного уровня населения в мирное время.

2. Объяснить, почему в условиях деградации число занятых в органах государственной власти в расчете на душу населения выросло в Коми в 3 раза и, соответственно, кратно возросли расходы на их содержание.

Ответы правительственных органов оказались потрясающими: якобы трудности республики

обусловлены ее плохим климатом, удаленностью от центра, а также почему-то западными санкциями.

Александр ИГНАТОВ,

экономист, г. Ухта.