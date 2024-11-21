Полный облом: ни секса, ни денег (Криминал от 22 ноября)

Сыктывкарец посетил сайт интим-услуг и стал жертвой вымогательства.

В полицию обратилась мать потерпевшего. Она заявила, что у ее 35-летнего сына, находящегося в командировке, неизвестные требуют крупную сумму. При этом угрожают физической расправой и ей, и сыну. В ходе проверки было установлено, что накануне молодой человек посещал сайт интим-услуг. Провести денежный расчет по указанным реквизитам он попросил мать, не пояснив ей цель оплаты. Визит «ночной бабочки» не состоялся, однако уже утром мужчине и его матери на телефон стали поступать звонки и СМС с требованием оплатить «неустойку». Испугавшись за жизнь матери, сын решил отдать вымогателям все свои накопления – 247 тысяч рублей.

Сел за ложный донос

Усинец обвинил полицейских в избиении и за это получил срок.

25-летний мужчина сообщил сотрудникам Следственного комитета о том, что месяцем ранее представители полиции при проведении оперативных мероприятий избили его. Такое заявление усинец, как выяснилось, сделал из чувства личной неприязни к полицейским. К моменту вынесения приговора по данному уголовному делу парень успел выслушать еще два приговора за совершение других преступлений. В итоге суд назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Усинске арестовали обувь

Надзорные органы арестовали обувной товар неустановленного происхождения на сумму более 50 тысяч рублей.

Обувь без соответствующего кода идентификации и маркировки, а также без товаросопроводительных документов была выявлена в одной из торговых точек Усинска специалистами Управления Роспотребнадзора по Коми. Материалы по выявленным фактам нарушений направлены в судебные органы.

Подозревают в убийстве матери

В квартире жилого дома в Усть-Цильме найдена мертвая женщина-инвалид.

По данным следствия, между 59-летней сельчанкой и ее 83-летней матерью-инвалидом произошел конфликт на бытовой почве. Предположительно, дочь избила родственницу и нанесла ей не менее трех ударов ножом в грудь и живот. Жертва скончалась на месте. Подозреваемая задержана и заключена под стражу.

10-летняя дочка лишила мамы денег

Школьница из Сыктывкара потратила на розыгрыш игровой валюты более 200 тысяч родительских накоплений.

Установлено, что девочка увидела в одной из соцсетей объявление о розыгрыше игровой валюты и перешла по ссылке в неизвестный аккаунт. Там с ней в переписку вступила девушка, представившаяся блогером и популяризатором известной игры. Она предложила девочке вложить небольшую сумму, чтобы получить электронные монеты. Для этого незнакомка убедила ее воспользоваться телефоном мамы. По инструкции аферистки девочка сделала сканы меню и списка приложений, воспользовалась чатом поддержки онлайн-банка для перевода денег, продиктовала все цифровые коды из смс и стала ждать обещанных бонусов. В результате с банковских счетов матери были списаны более 200 тысяч рублей.