Полтонны «черного золота» из лопнувшего нефтепровода вылилось в маленькую северную речушку

На этой неделе экоактивисты Коми наконец-то получили точные данные о загрязнении реки Кычан после аварии на трубопроводе АО «Транснефть – Север». Напомним, разлив нефти произошел 15 октября прошлого года в Княжпогостском районе.



По информации компании, объем разлитой нефти составил около 150 кубометров. Глава региона Владимир Уйба тогда сообщил с места аварии, что «разлив попал на грунт и частично в болото, которое не имеет выхода ни в ручьи, ни в реку. Тем самым не нанесены угрозы питьевым источникам».

Однако, судя по данным Росприроднадзора Коми, которые на днях были предоставлены «Комитету спасения Печоры», небольшая речушка Кычан все же сильно «хлебнула» нефти. 24 октября там были взяты лабораторные пробы. Анализы показали, что в 150 метрах от места разлива концентрация загрязнения нефтепродуктами в реке была превышена в 162 раза, а в 650 метрах ниже по течению – в 8,5 раза.

Нефтепродукты на почве также были лабораторно подтверждены специалистами ЦЛАТИ по Коми. Они взяли четыре пробы на глубине 0-5 см и 5-20 см. Превышение содержания нефтепродуктов в сравнении с фоновой пробой в почве составило от 2,4 раза до 212 раз. Специалисты назвали и точный объем нефти, попавшей в лесную реку Кычан: он составил 0,5 тонны.