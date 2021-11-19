«Получи от нас наказ!» У депутатов появятся новые возможности, чтобы реализовать предложения избирателей

Если вы просили своего депутата о новой детской площадке у дома, а он не спешил ее установить, ссылаясь на отсутствие денег, то больше отвертеться не получится. Теперь депутаты смогут проще и быстрее выполнять наказы своих избирателей. На реализацию предложений жителей, адресованных народным избранникам, будут выделяться средства из бюджета.

Региональный закон «О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми» хотят дополнить новой статьей, которая получит название «Наказы избирателей». Уже подготовлен и внесен в повестку IV сессии проект изменений. Давайте разберемся, что это такое и с чем его едят.

Главная «фишка»

«Наказами избирателей» новая статья закона называет направленные депутатам жителями Республики Коми предложения, нацеленные на решение социально и экономически значимых вопросов на территории региона. Наказы должны содержать в себе описание проблемы и желаемый результат ее решения.

Правда, анонимным заявителем остаться не получится. В статье прописаны требования по оформлению обращения. Вам придется прописать и свое имя, и адрес проживания.

Главной «фишкой» изменений станет открывающаяся для депутатов возможность не только собирать предложения, но и распределять средства из бюджета на решение обозначенных населением проблем.

В режиме «обратной связи»

«К каждому из нас обращаются избиратели с теми или иными проблемами. Например, в моем случае – это установка детских и спортивных площадок в Эжвинском районе. Некоторые из них не решаются годами, и это крайне волнует население. К сожалению, до этого у нас не было прямой увязки тех вопросов, которые поднимают граждане в своих обращениях, с возможностями финансирования», – говорит депутат Государственного Совета Владимир Жариков.

Механизм исполнения наказов довольно прост. Все предложения, поступившие депутатам, формируются в перечни. Далее депутат направляет свой перечень в Комитет Госсовета по бюджету, налогам и экономической политике. В Комитете все перечни обрабатывают и готовят один общий, который направляют в правительство для подготовки мотивированного заключения. На основании заключения правительства президиум Госсовета отбирает те наказы, которые окажутся наиболее «острыми», формирует из них проект постановления и выносит последний на ближайшее заседание. После утверждения перечень самых «острых» наказов вновь направляется в правительство, которое уже и выделяет финансы.

Реализация этой поправки поможет решить актуальные для жителей Республики Коми вопросы. Позволит укрепить связь депутатов и избирателей.

Прямая увязка

Председатель Госсовета Сергей Усачев, комментируя этот законопроект, отмечает, что подобные инициативы уже эффективно реализуют более десяти регионов нашей страны. Это помогает добиться прямой увязки обращений граждан с возможностями финансирования.

«Это дает возможность решать более оперативно те проблемы, которые видят наши жители. Эти наказы будут оформляться в виде документа, он будет обсуждаться с правительством и обеспечиваться финансами. Таким образом, создается история, когда жители, депутаты, глава, правительство единой командой решают накопленные проблемы в муниципалитетах, чтобы качество жизни населения повышалось», – считает Сергей Усачев.

Анна КУЛЕШОВА.