Получите за кобеля! Мэрия расплачивается за укусы собак

Март 27, 2020 - Актуально

Суд города продолжает рассматривать дела по факту нападений бездомных собак на людей.
На этот раз иск к администрации Усинска подал мужчина, которого покусала безнадзорная собака. За медпомощью он обратился в Усинскую ЦРБ, где ему назначили лечение в виде прививок. До настоящего времени пострадавший испытывает стресс от приближения собаки.
На момент рассмотрения дела отлов животных без владельцев в Усинске не был организован, велась подготовка документации для проведения аукциона. Напомним, на отлов животных в 2020 году Усинск направил более 4 млн рублей.
Суд решил взыскать с администрации за счет местной казны в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 45 тыс. руб.
Напомним, аналогичное дело суд рассмотрел по иску женщины, которая также пострадала от бездомной собаки. Ей присудили 50 тыс. рублей.

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