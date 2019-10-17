Получивший травму при задержании юрист надеется получить компенсацию

В среду в Сыктывкарском суде началось рассмотрение дела Ивана Макарова, который ночью был доставлен в полицию из подъезда своего дома. Он покинул камеру лишь на следующий день с поломанными ребрами.

Мужчина был доставлен в полицию, что подтверждает запись с видеокамеры на здании ГОВД. Как утверждает его защитник, А. Макаров был избит полицейскими. Стражи порядка в свою очередь заявляют, что мужчина от них убегал и при задержании получил повреждения. Но в таких случаях всегда составляется протокол. И в нем должен быть зафиксирован факт сопротивления полицейским. Однако, как заявляет сам Макаров, никаких документов он не подписывал. Более того, на следующий день его отпустили без предъявления каких-либо претензий.

В суде сторона обвинения заявила, что Ивана Макарова выпустили якобы по ошибке – вместо однофамильца, который был задержан той же ночью. Защита находит другое объяснение: Макаров является действующим юристом, и когда это стало известно, чтобы избежать возможных неприятностей, полицейские его отпустили. Впоследствии выяснилось, что на видеозаписи оказался стертым момент падения Макарова, и доказать, что к нему применяли силу, он не сможет. Тем не менее, юрист надеется наказать обидчиков, для чего намерен дойти до высшей судебной инстанции.

Следующее заседание Сыктывкарского суда назначено на 20 ноября – судья запросила дополнительные материалы по делу.

По мнению Ашота Андреева, представляющего в суде интересы потерпевшего, местная Фемида вряд ли вынесет решение в пользу господина Макарова. Поэтому, скорее всего, стороне защиты впоследствии придется обращаться в Европейский суд по правам человека.

Анатолий ПОЛЬКИН.