Как уже сообщала «Трибуна», власти Коми намерены централизовать лабораторную службу региона. То есть создать единую клинико-диагностическую лабораторию, чтобы передать ее… в руки частной московской фирмы «МИГ» («МедИнвестГрупп»).



«Централизация» – это красивое слово. Хотя, если вдуматься, речь по сути идет о приватизации лабораторной службы республики. Такие процессы обычно вызывают горячий интерес правоохранительных органов. Но если у этой затеи нет никакой коррупционной составляющей, возникает вопрос: а тогда зачем, собственно? К чему разрушать проверенную временем государственную систему клинических исследований?

Попали под колеса

Уже второй год специалисты медицинских организаций пытаются отстоять государственные лаборатории. Инициативная группа, куда входят врачи-лаборанты, написали письма во все инстанции – от главы РК до прокуратуры. Однако запущенная региональным Минздравом «машина централизации» набирает обороты, а под ее колеса попадают «бунтари»-медики.

– Я с удивлением узнала, что начались карательные меры по отношению к членам инициативной группы (состоит из заведующих лабораторий всех ведущих в республике лечебно-профилактических учреждений, главных внештатных специалистов по клинико-лабораторной диагностике – Авт.), которая отстаивает интересы лабораторной службы. Сняли с должности главного внештатного специалиста по КЛД РК Светлану Геннадьевну Захарову, специалиста с огромным авторитетом и опытом работы, – возмущается Тамара Олина, врач высшей квалификационной категории клинико-лабораторной диагностики, «Отличник здравоохранения», победитель республиканского конкурса «Лучший врач года» в номинации «За верность профессии».

Ненужный эксперимент

«Мой общий врачебный стаж – 50 лет, – продолжает Тамара Николаевна. –

В 1971 году я начала работать в Коми республиканском онкологическом диспансере, в 1979 году была создана централизованная цитологическая лаборатория, где я была заведующей 25 лет. Мы обслуживали все ЛПУ Сыктывкара и 11 близлежащих районов. Сколько человеческих жизней было спасено благодаря нашей незаметной, но очень важной работе! В онкодиспансере я рука об руку проработала с моим мужем Георгием Александровичем Олиным, хирургом-онкологом, заведующим хирургическим отделением, Заслуженным врачом Республики Коми. Как первоклассный специалист, Георгий Александрович высоко ценил нашу цитологическую лабораторию. Ведь только в тесном контакте онкоцитолога, онколога и гистолога можно достичь наилучшего результата.

Выходя на пенсию, я со спокойным сердцем покидала свою любимую цитологическую лабораторию, в которой проработала 45 лет. Я передала ее в надежные руки высококвалифицированных специалистов-онкоцитологов.

Мне, как врачу, всю жизнь посвятившему онкологической службе, непонятно, зачем руководство Коми хочет развалить государственные лаборатории и отдать все в частные руки? Как можно закрыть все лаборатории в стационарах? Как будут работать доктора, как отслеживать в динамике состояние больного?

Никакая экспресс-лаборатория не справится с потребностями больниц! Тем более что новая лаборатория будет подчиняться только своему хозяину – «МИГу». А как же бедные ЦРБ, участковые больницы? Куда девать 2/3 кадров, которые не нужны в новой лаборатории? Переучивать? На кого? Есть ли экономическая выгода от создания новой частной лаборатории и для кого? Вопросов больше чем ответов!».

Деньги – не главное

Тамара Николаевна рассказала «Трибуне», что связывалась с соседними регионами, спрашивала о «положительном» опыте централизации с привлечением частников. Узнала – нет ни одного положительного примера.

– Мы с надеждой смотрели на нашего нового главу республики – врача. Надеялись, что Владимир Уйба как никто знает проблемы здравоохранения. Неужели ошиблись? Считаю, что централизация должна быть на базе государственных ЛПУ. Каждый стационар должен иметь свою лабораторию, – считает Тамара Олина.

Если лабораторные службы передадут частнику, то их могут перевести на коммерческие рельсы. Мало того, что анализы будут платными, недоступными для населения, реорганизация повлечет и другие серьезные последствия. За время транспортировки биоматериалы могут изменить свои характеристики, а значит, доктора будут ставить ошибочные диагнозы.

Александра Кулида, фельдшер-лаборант Помоздинской больницы, профсоюзный лидер, привела в пример Помоздинскую участковую больницу, где проводятся общеклинические, гематологические, цитологические, иммунологические исследования. «В прошлом году их проведено более 90 тысяч. В день сдают анализы 20-30 человек, в период массовой диспансеризации – до 70-ти. Охват населения – примерно 4 тысячи человек. В экстренных ситуациях врач получает готовый ответ немедленно. При плановом приеме – на следующий день или согласно регламенту. Некоторые виды биоматериалов возят в ЦРБ. Сроки проведения соблюдаются.

Неоднократно бывали случаи, когда выявляли тяжелые заболевания. Например, один из пациентов был экстренно госпитализирован в онкодиспансер. А новая схема предполагает транспортировку всех видов анализов со всего юга республики в Эжвинский район».

По словам специалистов, входящих в инициативную группу, в Эжвинский район Сыктывкара планируют возить анализы не только из Усть-Куломского, но и Корткеросского, Сыктывдинского, Сысольского, Прилузского, Койгородского районов. А также брать биологические материалы на исследования из республиканского перинатального центра и онкодиспансера.

– 28 января в Общественной палате Коми с участием министра Дягилева обсуждали, как сообщают государственные СМИ «возможность модернизации лабораторной службы региона». Якобы проект требует «взвешенного подхода». Но все это только слова, завеса, – считают члены инициативной группы. – Думаем, все идет полным ходом, но, к сожалению, не в пользу лабораторной системы республики. Очевидно, что сокращение лабораторий в районах повлияет как на скорость, так и на качество исследования анализов.

Екатерина МАКАРОВА.