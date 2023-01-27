В информационном пространстве это событие оказалось незамеченным. Ни официальных пресс-релизов, ни комментариев от депутатов и чиновников. А ведь с ликвидацией «Белкомура» ушла целая эпоха, когда строились грандиозные планы, а Республика Коми считалась перспективным экономическим регионом.

26 декабря прошлого года, согласно федеральной базе юридических лиц, межрегиональная компания «Белкомур» получила статус недействующей организации, находящейся в стадии ликвидации. А ведь как все здорово начиналось.

Из тупика – на выход

В 1996 году было принято решение о строительстве железнодорожной магистрали «Белкомур» (БЕЛое море – КОМи – УРал) общей протяженностью 1155 км, в том числе 715 км – новое строительство. Она должна была стать главной составляющей комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития Коми, Архангельской области и Пермского края.

Точками экономического роста в Коми виделись территории, по которым должна была пройти новая магистраль – Сыктывкар, Удорский, Усть-Вымский, Сыктывдинский и Корткеросский районы.

Всю эту «движуху» затеяли власти Коми, посчитавшие, что у региона нет реальных перспектив роста без развития транспортной сети. Действительно, железная дорога до Сыктывкара является фактически тупиковой. Выход один – прокладывать новые железнодорожные пути и лучше всего в сторону стран Западной Европы, где тогда был высокий спрос на наше сырье. Руководители соседних регионов также горячо поддержали идею нового грандиозного строительства. Для них проект тоже сулил немалые выгоды.

Указ «царя Бориса»

В мае 1996 года Президент России Борис Ельцин подписал указ о государственной поддержке строительства на коммерческой основе железнодорожных участков Карпогоры – Вендинга – Сыктывкар – Черная железнодорожного направления Архангельск – Пермь. В документе было прописано, что до 40 процентов стоимости проекта будет финансироваться из федерального бюджета. Кроме того, компании собирались предоставить инвестиционный налоговый кредит.

Об основательности подхода свидетельствует и то, что дополнительно предписывалось провести реконструкцию ряда уже действующих железнодорожных участков.

Уникальность указа Бориса Ельцина состояла в том, что в современной России никогда не принимались на самом высоком уровне конкретные решения в отношении экономического развития Коми. Это было в первый раз. И, похоже, в последний. Во всяком случае – в обозримой исторической перспективе.

Костыли в пустоту

Ожидалось, что уже в начале нынешнего века лес, бумага, нефтепродукты, уголь из Коми, минеральные удобрения (в первую очередь) из Пермского края будут кратчайшим путем по железной дороге доставляться в страны Западной Европы (в качестве конечной точки фигурировала Норвегия). Порт Архангельска должен был стать крупным перевалочным узлом.

В архивных документах сохранились фотографии, на которых глава Коми Юрий Спиридонов и губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов с энтузиазмом советских комсомольцев вбивают символические серебряные костыли в полотно будущей железной дороги.

Первым палки в колеса начал ставить глава МПС Николай Аксененко – очень влиятельный в стране человек. Министерство путей сообщения в ту пору было государством в государстве. И действовало по своим «схемам» – и железнодорожным, и коррупционным…

Но хуже было другое – инвесторы в очередь не выстраивались. По прикидкам на конец 90-х годов, требовалось не меньше двух миллиардов долларов, чтобы «Белкомур» заработал. Но иностранцы не спешили заносить деньги в Россию, с ее непредсказуемостью и повальным мздоимством. В свою очередь, и российские бизнесмены тоже не хотели вкладываться. Наоборот, они вывозили из страны свои капиталы.

Проблема была еще и в том, что значительные средства нужно было инвестировать и в разработку новых месторождений, дабы новая магистраль была основательно загружена и могла приносить коммерческую выгоду.

Китайский вариант

Из потенциальных инвесторов власти Коми в нынешнем столетии особо обхаживали китайцев. Долго обхаживали – лет пять. В Поднебесной во времена правления Вячеслава Гайзера проводили даже что-то типа презентации потенциала региона. Чартерным рейсом туда вывезли многочисленную делегацию из чиновников, бизнесменов, ученых, артистов. (Впоследствии в Коми с гордостью крутили какой-то мутный видеоролик с интервью Вячеслава Гайзера китайской провинциальной телекомпании).

Китайцы напрямую не отказывались от сотрудничества, но и не делали конкретных шагов навстречу. Теперь уже ясно, что это всего лишь восточная особенность ведения бизнеса – пожимать руки, улыбаться и… ничего не делать. Визит в Поднебесную обернулся обычной туристической поездкой.

Кстати, в интернете и сегодня можно найти удивительную карту, на которой проложен «великий железнодорожный путь» от Китая до Норвегии через Республику Коми.

Все растащили

Тем не менее, какая-то работа все же велась даже и без иностранных инвесторов. В начале «нулевых» годов в Карпогорах (Архангельская область) и под Сыктывкаром были построены заводы по пропитке шпал, была подготовлена сложная документация под строительство и даже согласована в федеральном железнодорожном ведомстве.

Но все усилия оказались напрасными. Постепенно участки уже построенной дороги стали разворовываться – рельсы пошли на металлолом, шпалы жители сельской глубинки растащили под хозяйственные постройки.

Ставка на шейхов

Последний всплеск активности в отношении реализации проекта наблюдался при экс-главе Сергее Гапликове, который неожиданно предложил «Белкомур» арабским шейхам. Даже сам поехал на переговоры в Бахрейн, однако там не оценили «товар».

Но если позориться, так уж позориться до конца. После Бахрейна власти Коми попытались на торгах продать свою долю в «Белкомуре» (40,8 процента) всего за 540 миллионов рублей. Но желающих так и не нашлось.

Как сказал бы Остап Бендер, «контора умерла». А от супермегапроекта не осталось никаких вещественных свидетельств. Разве что памятные вымпелы, значки и бутылочные этикетки. В «нулевые» годы на Сыктывкарском ликеро-водочном заводе выпускалась водка с названием «Белкомур». Эта фирменная водка даже занимала призовые места на федеральных конкурсах крепких спиртных напитков. Вот, собственно, и все…

Кстати

«Ну, выпьем за железную дорогу!»

Многолетнее деловое сотрудничество Коми с Финляндией в итоге все-таки получило конкретное «наполнение». В 2002 году делегация из Коми во главе с тогдашним губернатором Владимиром Торлоповым побывала в Финляндии. На встречах с бизнесменами и высокопоставленными чиновниками Суоми обсуждались вопросы сотрудничества – от оленеводства до деревянного домостроения.

Это сотрудничество власти Коми представляли довольно своеобразно: от нас – амбициозные прожекты, от финнов – всего лишь деньги. Дескать, раз они богаты, то должны делиться с братьями финно-уграми.

Встречи в Хельсинки, как водится, сопровождались фуршетами, во время которых «градус дружбы» сильно повышался. Поднимались тосты за деревянное зодчество, за оленеводство и проект «Белкомур». На вопрос журналиста, почему, несмотря на договоренности, этот проект за шесть лет не получил конкретного наполнения, один из финнов оживился: «Как не получил? Есть результат!» И выставил на стол бутылку «Белкомура». «Сейчас наполним», – сказал он, разливая водку по рюмкам…

Спустя несколько месяцев финские бизнесмены нанесли ответный визит в Сыктывкар. Снова обсуждались все те же проекты, инвестиции, звучали тосты и здравицы в честь республики. Так продолжалось в течение многих лет. В итоге денег финны, конечно, не дали. Впрочем, для настоящей дружбы это не имеет значения.

Сергей МОРОХИН.