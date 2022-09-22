Поножовщина в Усинске (Криминал от 23 сентября)

Полиция выясняет обстоятельства кровавой драмы в городе нефтяников.

15 сентября в квартире дома по ул. Парковой компания ранее судимых лиц распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, и 36-летний мужчина несколько раз ударил 29-летнего собутыльника ножом в спину и живот, а также причинил ножевое ранение третьему участнику конфликта. Один потерпевший скончался на месте, второй – госпитализирован. Убийца заключен под стражу.

Скотина, «Лексус» и айфон

Современные гаджеты и престижные иномарки добрались и до коми глубинки. Трагикомическая история произошла недавно в деревне Якушевск Корткеросского района.

Все началось с того, что на корову местной жительницы наехал автомобиль Lexus. Женщина обратилась в полицию, отец же владельца автомобиля стал препятствовать стражам порядка выполнять их работу по выяснению обстоятельств. Когда оперативник решил заснять его действия на iPhone, мужчина ударил по его руке древком лопаты, а затем наступил и стукнул острием лопаты по упавшему смартфону. Вину свою мужчина не признал. В суде настаивал, что лопату в руки не брал, а лишь угрожал кочергой водителю эвакуатора: тот собирался погрузить Lexus, не применяя манипулятор. Суд, однако, признал мужчину виновным и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Биллиардный скандал

Молодой человек отказался платить за порчу имущества.

В сыктывкарском кафе «СВ» нетрезвый 21-летний посетитель испортил покрытие бильярдного стола, тем самым нанеся заведению ущерб на сумму 5 тысяч рублей. Парень вел себя агрессивно и отказался оплачивать счет за порчу имущества. Сотрудники заведения вызвали полицию. Нарушитель был задержан и доставлен в дежурную часть.

Выстрелил в спину и зарезал

26-летний житель Ижемского района предстал перед судом за убийство оленевода.

Подсудимого обвинили в том, что в апреле с.г. недалеко от усинского села Мутный Материк он выстрелил из ружья в 28-летнего бригадира оленеводов, а затем прикончил его ножом. Суд приговорил убийцу к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сельский педофил

25-летнему жителю Усть-Цильмы предъявлено обвинение в том, что он вступал в половую связь с двумя девочками 13 и 16 лет.

Кроме того, по просьбе обвиняемого девочки направляли ему посредством одного из мессенджеров фотографии в обнаженном виде. Уголовное дело уже направлено в суд.

Бьет – не значит любит

Эжвинский ревнивец избил сожительницу до смерти. Трагедия произошла в квартире дома по улице Слободской.

Между пьяными сожителями произошла ссора на почве ревности, в ходе которой 38-летний мужчина жестокого избил 33-летнюю женщину. От полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемый взят под стражу.