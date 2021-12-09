Попала в «скрижали»

Народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко стала лауреатом Всероссийской героико-исторической премии.

Эта премия присуждается литераторам, представителям гуманитарных наук, книгоиздательского, библиотечного и других сообществ, энтузиастам-исследователям, чьи труды «вносят значительный вклад в сохранение традиций отечественной словесности». Надежда Мирошниченко приняла участие в церемонии вручения премии в Доме Пашкова в Москве.

Кислород от Минобороны

Северный флот передал Коми еще 16 тонн медицинского кислорода.

Всего в больницы региона поступило 36 т кислорода от частей и соединений, находящихся в зоне ответственности ОСК Северного флота. Передача жидкого кислорода гражданским медикам осуществляется в соответствии с решением руководства Минобороны РФ и находится на постоянном контроле командования Северным флотом. Всего северным регионам России от флота было передано уже более 76 т жидкого кислорода.

Субсидии проиндексируют

Минсельхоз Коми собирается мотивировать частников, чтобы они продавали оленину в республике.

Сегодня в среднем по региону цена на оленей в убойной массе составляет 180 рублей за 1 кг (в Воркуте – 150 рублей за 1 кг). С 2022 года ставка субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию оленины, закупленной от личных подсобных хозяйств граждан, будет проиндексирована на 5%. Ранее сообщалось, что оленеводы Коми отказываются сдавать мясо на воркутинском пункте и выбирают пункт в ЯНАО, поскольку там больше платят. Также со следующего года будут субсидироваться затраты на проведение землеустроительных работ на оленьих пастбищах и на создание коралей.

На памперсы и присыпки

С 2022 года в Коми будут выдавать «подарок новорожденному».

На эти цели заложено 19 млн рублей, а стоимость наполнения самого подарка будет составлять до 5000 рублей. Набор будет включать средства для ухода за ребенком в первые месяцы его жизни.

Без спросу стеклить нельзя!

С 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за самостоятельное остекление балконов.

Собственникам жилья необходимо будет получить специальное разрешение на перепланировку балкона. Чтобы убедиться, что изменение возможно, следует обратиться в архитектурную инспекцию. Задача станет легче, если у соседей, к примеру, уже имеется подобное разрешение. Тогда собственник жилья может воспользоваться действующим проектом, приложив к нему свой документ, в котором указывается ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы, а также справку от управляющей компании, в которой подтверждается соответствие остекления вашего балкона общей архитектурной концепции.

Без «шубы» дешевле

Стоимость самых популярных новогодних салатов подросла почти на 25%.

Газета «Известия» проанализировала данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь. Порция «оливье» на четверых человек обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2019 году. «Селедка под шубой» будет стоить 209 рублей, что больше чем в прошлом году на 25%. За год подорожали все ингредиенты: минимальный рост в 9% был у консервированных овощей, горошка и вареной колбасы. Яйца и майонез подорожали на 28%, морковь – на 41%, репчатый лук – на 33%, а картофель – почти на 80%. Сама селедка без «шубы» выросла в цене на 11%.

МРОТ подрос

С 1 января 2022 года он составит 13 890 рублей.

Изначально законопроект предлагал установить в следующем году минимум оплаты труда в 13 617 рублей в месяц. Госдума уже одобрила его в первом чтении, но ко второму Президент страны предложил поправку — повысить МРОТ до 13 890 рублей. Увеличение МРОТ «послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики», отметил глава государства.

Упала, очнулась – гипс!

Профессор из Минздрава России получила в Сыктывкаре травму.

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ профессор из Санкт-Петербурга Татьяна Вавилова, приехавшая в Коми в командировку, поскользнулась на улице и попала в больницу. Об этом рассказал и.о министра здравоохранения Игорь Дягилев на открытии рабочего совещания. Обсуждение проблем развития региональной лабораторной службы на основе опыта государственно-частного партнерства прошло без главного эксперта в данной области.

В Печоре «износился»… морг

В соцсетях появилась информация о том, что состояние здания «катастрофическое».

В Минздраве Коми подтверждают износ объекта, но сроки его ремонта назвать не могут. Здание патологоанатомического отделения находится в «ограниченно-работоспособном состоянии», но здесь «выполняются все необходимые патологоанатомические процедуры», подчеркнули в ведомстве. «Ремонт здания начнется, как только будет определен источник финансирования». Между тем похожая плачевная ситуация с моргами не только в Печоре, а еще, как минимум, в десятке муниципальных образований Коми.

Ответит за Мурзика

29-летнюю жительницу Емвы обвинили в жестоком обращении с животным.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей знакомой, желая навредить ей, женщина взяла ее котенкаи бросила его в колодец. Малыш утонул. Кроме того, в августе обвиняемая оскорбила сотрудника полиции. Свою вину обвиняемая признала и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.