Получат ли в Коми «дети войны» дополнительную матпомощь к 75-летию празднования Дня Победы? До памятной даты остается два месяца, а вопрос по-прежнему открыт.

Напомним, что 7 февраля 2020 года Владимиром Путиным был подписан указ о выплате некоторым категориям ветеранов денежных средств к 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Поступления из федерального бюджета в размере от 50 до 75 тысяч рублей рассчитаны на достаточно широкий круг граждан, но в их число ожидаемо не попала самая многочисленная категория – «дети войны».

«Ожидаемо», поскольку одно дело произвести выплаты в размере 50 тысяч рублей тем же несовершеннолетним узникам фашистских

концлагерей, которых остались единицы. И совсем другое – «дети войны», их в стране несколько миллионов. В Коми, по данным на 1 января 2020 года, число граждан, родившихся и проживавших на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, составляло 33 тысячи 268 человек (в 2016 году было более 43 тысяч).

К сожалению…

С 2016 года «дети войны» к 9 Мая получают по тысяче рублей. Но, чтобы «выбить» хотя бы эту небольшую сумму, общественности и самим «детям войны» пришлось приложить немало усилий.

В Вуктыле руководитель районной организации «детей войны» Валентина Кабанова показала мне папку, в которой собраны ответы-отписки от федеральных и региональных чиновников, в которых на разные лады повторяется одно и то же: в данный исторический момент как-то существенно помочь «детям войны» не представляется возможным. Практически в каждом ответе содержится фраза «к сожалению». В том числе она есть и в последнем письме за подписью председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой, датированном 18 февраля этого года.

Что любопытно, спикер парламента упоминает в своем ответе и отклоненный в 2014 году федеральный законопроект, касающийся «детей войны», правда, не упоминает, что готовила его фракция КПРФ в Госдуме РФ.

Кстати, очередные два законопроекта (КПРФ и «Справедливой России»), касающиеся поддержки «детей войны», Госдума РФ отклонила совсем недавно – в конце января.

Есть надежда

Тем не менее, есть надеж-да, что по случаю 75-летия Победы денежные выплаты «детям войны» не ограничатся тысячей рублей. Сейчас повсеместно по стране пошла волна «неслыханной щедрости». Власти Санкт-Петербурга приняли решение оказать поддержку «детям войны» в размере 3 тысяч рублей, в Ненецком автономном округе объявлено о выплате 5 тысяч рублей… Очередь за Коми?

Также отметим, что ряд регионов существенно нарастил поддержку ветеранов в связи с 75-летием Дня Победы. Например, в том же Ненецком округе участники Великой Отечественной войны помимо федеральных 75 тысяч рублей получат еще и по 150 тысяч рублей из регионального бюджета. Правда, заметим, что таковых в округе осталось всего два человека.

Тень Орды

Вся эта запоздалая торопливость с материальной поддержкой заслуженных людей напомнила историю из «нулевых» годов. В 2007 году тогдашний заместитель главы Коми Павел Орда совершил неслыханный поступок. Будучи в Воркуте, на встрече с ветеранами взял и ляпнул, что он не любит Праздник Победы, что ветераны воевали не за эту, по его словам, страну, а за другую, которая исчезла еще в 1991 году, поэтому никто им ничего не должен. А еще в контексте Дня Победы упоминались водка и кусок колбасы, которой власти «откупаются» от ветеранов.

Прокуратура тогда заявила, что Павел Орда своими высказываниями «умаляет авторитет государственной власти…». Но сейчас дело не в конкретном чиновнике из прошлого, а в том, что он не один такой, иначе бы проблемы ветеранов в стране, где накоплено золотовалютных резервов на сотни миллиардов долларов, были бы давно решены. А разве не так?

Сергей МОРОХИН.