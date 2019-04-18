Порадуемся за мэров и народных избранников

В Коми руководители администраций районов и городов обнародуют свой доход за прошедший 2018 год. У многих также весьма состоятельными являются супруги. Обнародованы пока не все декларации, поскольку сроки подачи документов еще не истекли.

Мэрские деньги

Руководитель Печоры Наталья Паншина заработала за год почти пять миллионов (4859569) рублей. Тогда как супруг градоначальницы задекларировал чуть более миллиона рублей.

Руководитель администрации Усинска Николай Такаев за минувший год заработал 2,1 млн рублей. Его супруга за год заработала 4,8 млн рублей.

В прошлом году глава Сыктывкара — руководитель администрации города Валерий Козлов заработал 3 миллиона 625 тысяч рублей.

Глава района — руководитель администрации Сосногорского района Сергей Дегтяренко в 2018 году получил 2 миллиона 257 тыс. рублей дохода. Его супруга задекларировала нулевой доход.

Руководитель Вуктыла Гульнара Идрисова задекларировала 1,8 млн руб. годового дохода.

Почувствуйте разницу

Доходы самого богатого и самого скромного депутата Совета Сыктывкара отличаются более чем в сто раз.

Больше всех из народных избранников столицы Коми в 2018-м заработал Александр Ребенок, его доход составил 22 млн 763,3 тыс. рублей.

На втором месте оказался Юрий Шарыгин, который задекларировал 11 млн 456 тыс. рублей. По сравнению с 2017-м его доход увеличился в 4,7 раза (был 2,43 млн). У Юрия Шарыгина — самая богатая супруга. В 2018-м ее доход составил 4,55 млн рублей, хотя в 2017-м был всего 269,4 тыс. рублей.

На третьем месте оказался Иван Михальченков с доходом в 3 млн 952 тыс. рублей.

Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю — пятая в списке самых богатых городских депутатов. Она задекларировала доход в 3 млн 271,9 тыс. рублей. Самым скромным депутатом стал Максим Абдулин, его доход составил 178,1 тыс. рублей. Это в 127 раз меньше, чем у Александра Ребенка.