Пораженные ВИЧ-инфекцией есть в каждом районе Коми

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. В 1988 году Генеральной Ассамблеей ООН было объявлено, что распространение СПИДа переросло уже в глобальную эпидемию. Но лицо этой болезни изменилось. Теперь ею больны не только те, кто ведет асоциальный образ жизни.

Как рассказала врач-эпидемиолог Центра СПИД Коми Елена Михеева, республика в последние годы пережила несколько «волн» заражения ВИЧ. Первая такая волна пришлась на 2001 год, когда инфекция попала в среду употребляющих наркотики. Следующие волны поднялись в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах. Это связывают как с появлением новых инъекционных наркотиков, так и с другими причинами. За последние пару лет в Коми на первое место по количеству заражений вышел половой путь передачи инфекции. Самыми проблемными являются Сыктывкар, Эжва и Ухта с Сосногорском. Также много новых заболевших выявляют в Сыктывдинском районе, Воркуте, Усинске, Вуктыле. Самый низкий уровень заболеваемости — в Ижме и Прилузье.