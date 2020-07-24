Порцию «лапши» заказывали? У ижемских чиновников, похоже, разыгралась фантазия

В республике подведены результаты оценки работы руководителей районных и городских администраций в 2019 году. В среду на ленте «Комиинформа»» опубликована информация о том, какое место в рейтинге руководителей заняла Ижма. Как известно, рейтинг составляется по результатам за отчетный период. А предоставляют эти данные, надо полагать, сами муниципалитеты.

Судя по докладу, Ижма оказалась на 14-м месте. В муниципалитете зафиксирована низкая доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Здесь высока доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. При этом самая большая в регионе доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром.

Вместе с тем в информации говорится, что в муниципальном районе снизился коэффициент напряженности на рынке труда. Население высоко оценивает качество общего и дошкольного образования детей, условия для занятий физической культурой и спортом. Нам, жителям района, читать такое приятно: действительно, учителя в большинстве школ осваивают новые технологии обучения и дают хорошие знания молодым ижемцам. И спорт в районе среди молодежи действительно популярен.

А вот утверждение о том, что на таком же уровне население оценивает и организацию теплоснабжения и электроснабжения, а также деятельность органов местного самоуправления — это уже похоже на фантазии ижемских чиновников. Точнее, на выработанную годами привычку смешивать правду с неправдой и этим «салатом» потчевать наивных сельчан. Но глотать это «блюдо» ижемцы не станут.

На мой взгляд, такой «лапши на уши» мои земляки уже давно не слышали с последних больших выборов. Эта информация вызывает тошноту: собранные и отправленные в разные инстанции республики 25 жалоб на «космические» цифры в счетах за электроэнергию уже несколько месяцев ходят по инстанциям, но хитросплетений, сотворенных спецами «КЭСКа», похоже, не могут распутать ни руководитель этой конторы Е. Борисова, ни прокуратура, ни В. Уйба, который обещал разобраться в ситуации.

А утверждение, будто жители района удовлетворены действиями местной власти, вызывает особое умиление. Население видит, что вся эта деятельность заключается в том, что район уже год находится без руководства как такового. До весны этого года безвластие творилось с участием врио главы и председателя Совета района и при поддержке С. Гапликова. А теперь – при молчаливом согласии нового руководителя региона.

И совсем уж размечтались «писатели» из местной администрации, заявившие про удовлетворенность населения газоснабжением. Может, я что-то пропустил, но еще вчера про газопровод в Ижемском районе никто даже не слыхал. Не пора ли перестать выдавать мечты за реальность?

Николай БРАТЕНКОВ, Ижемский район.