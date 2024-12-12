Порезала овощи и… мужа (Криминал от 13 декабря)

48-летняя усинка отделалась штрафом за «неосторожность».

Она готовила обед, когда ее бывший муж, будучи пьяным, зашел на кухню и попытался ее обнять. Со слов экс-супруги, он сам наткнулся на нож. Потерпевший вышел на улицу, где случайные прохожие вызвали ему скорую помощь. В суде он ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, однако суд назначил экс-супруге наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Роженице передали наркотики

Медперсонал роддома заметил странное поведение будущей матери и вызвал полицию.

20-летняя роженица из Сосногорского района поступила в Ухтинский городской родильный дом. Перед родами она решила употребить наркотик и написала об этом своей знакомой, которая также употребляла наркотические средства. Та согласилась выполнить просьбу. После того, как подруга перевела деньги, роль курьера выполнила еще одна их общая знакомая. Наркотик роженица получила через окно роддома. Употребить его не успела, поскольку медперсонал вызвал полицию.

15-летний рэкетир

Подросток с применением насилия вымогал у одноклассника деньги.

Потерпевший сообщил об этом социальному педагогу школы, которая обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что фигурант состоит на внутришкольном учете за совершение противоправных действий. Он признал вину и возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб. Согласно приговору суда ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.

Порох сдать не спешил

Взрывчатое вещество досталось мужчине от умершего отца.

Житель Прилузского района хранил порох, хотя не был ни охотником, ни владельцем ружья. Ему было известно, что после смерти отца он должен был сдать ружье, патроны и порох в правоохранительные органы, однако решил оставить имущество для личного пользования. Суд применил к нему более мягкий вид наказания, чем лишение свободы, и приговорил к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием из зарплаты в доход государства 5%.

Два ящика спиртного

45-летний житель Выльгорта украл деньги и спиртное у приютившей его семьи.

Мужчина, выписавшийся из наркодиспансера, не захотел возвращаться домой и попросился пожить некоторое время у друга. Тот согласился с условием, что приятель будет оказывать посильную помощь его семье на ферме. Сам хозяин вскоре попал в больницу, а мужчина стал упрашивать его супругу купить ему алкоголь. Поскольку женщина отказывалась, гость похитил из кошелька хозяйки 5 тысяч рублей. Узнав об этом, глава семейства запретил ему появляться у них в доме. Несмотря на это, мужчина дважды тайком проникал в дом и воровал у хозяев спиртное: сначала коробку с пивом, в другой раз – коробку шампанского. Терпение супружеской пары лопнуло, и они обратились в полицию. Вину свою гость признал, возместил причиненный ущерб и принес извинения. Суд назначил ему штраф – 15 тысяч рублей.