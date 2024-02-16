На этой неделе появилась информация о том, что федеральный центр ищет варианты по решению застарелой проблемы с переселением граждан из районов Крайнего Севера. Но тут не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Напомним, что тема переселения северян была озвучена журналисткой из Коми на декабрьской «прямой линии» с Владимиром Путиным. И надо полагать, с подачи Желтого дома, поскольку сразу был обозначен механизм решения проблемы: через возведение в южных районах Коми жилья под переселение тех же воркутинцев и интинцев. Для этого нужно, чтобы федеральный центр предоставил кредит региону – так считают чиновники.

Кремль ждет предложений

Приводим выдержку из официального сообщения, размещенного на сайте Кремля: «Представить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, рассмотрев вопрос о выделении субъектам Российской Федерации дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство жилья для осуществления переселения граждан в пределах одного субъекта РФ…»

Ответственный за выполнение поручения президента – председатель правительства РФ Михаил Мишустин, срок исполнения – 1 марта 2024 года.

То есть времени уже фактически нет. Как говорится, эти предложения правительству Коми нужно было подготовить «еще вчера». А еще хорошо было бы их обсудить с депутатами и самими северянами. Тем более что жители той же Воркуты уже высказывали свой скепсис по поводу обустройства для них нового места жительства в Сысольском районе, где нет социальной инфраструктуры. Тем более что многие связывают свое будущее и своих близких с более развитыми регионами страны – там больше возможностей найти работу с достойной зарплатой, получить качественное образование. Поэтому в приоритете у северян Ленинградская область и Краснодарский край, но уж никак не Сысольский район.

В очереди – сто лет!

Но пока все идет по накатанной колее: северяне жалуются во все инстанции по поводу отсутствия внимания к их проблемам, а правительство имитирует какую-то заботу о людях.

Именно «имитирует». А как иначе назвать ситуацию, когда ежегодно под переселение выделяются какие-то крохи в масштабах федерального бюджета. В этом году под переселение выделено для Республики Коми всего 126 жилищных сертификатов на сумму 570 миллионов рублей. В 2021 году было выделено 178 сертификатов, в 2022 году – 171, в 2023 году – 134.

Между тем в Коми в очереди на переселение стоит более 20 тысяч семей. При нынешней системе выделения сертификатов шанс его получить становится просто призрачным. Кто готов ждать более ста лет?

Кстати, при обсуждении параметров федерального бюджета на 2024 год депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов (фракция КПРФ) предложил заложить в него средства для переселения северян, но инициатива была попросту проигнорирована депутатами от партии власти.

Помянем старое…

Что касается февральского поручения президента… Хорошо бы было для начала выполнить предыдущее. Напомним, что в августе 2019 года Владимир Путин давал поручение правительству подготовить к концу декабря того же года план развития монопрофильных муниципальных образований – Инты и Воркуты.

На тот момент разговоры об отставке экс-главы Коми Сергея Гапликова считались лишь досужими вымыслами, поскольку как может уйти московский «вахтовик», когда надо выполнять президентское поручение. В марте 2020 года его сменил Владимир Уйба, но ничего с тех пор так и не поменялось. О том поручении вроде как все уже «забыли», теперь есть новое.

А еще в октябре 2021 года глава Коми пообещал с поддержкой Владимира Путина и заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина переселить из Воркуты и Инты более 11 тысяч пенсионеров и инвалидов за три года.

В том же 2021 году должна была появиться и программа социально-экономического развития Республики Коми, назывались и параметры инвестиций в регион – порядка 400 миллиардов рублей. Вроде как весной 2022 года программа была отправлена в Москву для согласования, но затем куда-то пропала, потом вроде отыскалась. На сегодняшний день ее нет, как нет и планов по развитию региона.

На кредитной «игле»

Судя по упомянутой выше информации из Кремля, у федеральных чиновников есть желание переложить проблему с переселением северян на плечи регионов. Да еще и за их счет.

Однако регионы и так уже закредитованы. Республика Коми давно подсела на коммерческие кредиты. В планах правительства было обозначено привлечение средств от коммерческих банков до 49 млрд рублей в 2025 году и до 65 млрд рублей в 2026 году.

В этом году Минфин рассчитывает получить 19 млрд 78 млн рублей в виде бюджетных кредитов, а погасить их на сумму в 9 млрд 15 млн рублей. На конец года задолженность по бюджетным кредитам (с учетом уже имеющихся бюджетных кредитов) должна составить более 24 млрд рублей, по коммерческим кредитам – более 34 млрд рублей.

Дефицит республиканского бюджета на этот год – более 16 млрд рублей. Общий объем доходов запланирован в размере 100,5 млрд рублей. Но уже поговаривают, что бюджет придется урезать: экономика пробуксовывает, налоговая база уменьшается.

На обслуживание госдолга в 2024 году республика потратит около 2 млрд рублей.

И как в такой ситуации брать кредиты, пусть и бюджетные, под переселение северян? Да и не будем забывать, что проблема с переселением северян – это федеральный уровень, но никак не региональный.

Есть рекорд!

Конечно, можно безболезненно для бюджета брать кредиты под переселение северян, но только при изменении нынешней налоговой политики. Уже две недели прошло, как появилась информация о собираемости налогов в Коми за 2023 год. Но ни глава республики, ни члены правительства ее никак не комментируют. И понятно почему.

По итогам 2023 года Республика Коми установила очередной рекорд по собираемости налогов – собрано 575 млрд 306 млн рублей. Это примерно на 50 млрд больше, чем было собрано в 2022 году. В консолидированный бюджет Коми было зачислено 108 млрд 441 млн рублей, что на 5,5 процента меньше, чем в 2022 году. Если еще сделать поправку на инфляцию, то бюджет явно проседает.

Основные доходные источники консолидированного бюджета Коми: налог на прибыль организаций (34,1 процента), налог на доходы физических лиц (30,5 процента), имущественные налоги (26,1 процента).

20 копеек с рубля

Расхожее выражение, что в Москву уходит две трети налоговых поступлений, уже давно не соответствует действительности. В 2021-2022 годах с каждого налогового рубля в Коми оставалось от 23 до 26 копеек, а сейчас уже и меньше 20.

Проблема в том, что, начиная со второй половины «нулевых» годов, федеральный бюджет забирает полностью самый «жирный» налог – налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Попытки что-то поменять ни к чему не привели.

Впрочем, власти Коми не особо и стараются в этом плане. Глава Коми проблему с распределением налоговых поступлений вообще «не видит». Республиканские парламентарии несколько лет назад вроде как оформили обращение в адрес Москвы с просьбой оставлять в регионе хотя бы один процент от НДПИ. Но что дальше стало с этим обращением, никто не знает. Наверное, тоже где-то «затерялось» в коридорах власти.

До выполнения поручения президента осталось меньше двух недель. Удивит ли нас чем-то Желтый дом?

Сергей МОРОХИН.