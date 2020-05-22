В результате «оптимизации» вывоза бытовых отходов населенные пункты Усть-Вымского района все больше начинают походить на «филиалы» мусорных свалок.



В середине апреля региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов «Ухтажилфонд» отказался от услуг местных коммунальщиков и решил установить в Усть-Вымском районе свои порядки. И тут началось…

По словам депутата Совета Жешарта Дмитрия Новожилова, в апреле в поселке сократили все утренние рейсы по вывозу мусора. Логично предположить, что столь явное неудобство отчасти будет компенсировано за счет уменьшения тарифа, но он остался прежним.

Работников Жешартского ЛПК оптимизированный график вывоза мусора вообще не устраивает – многие трудятся по два дня подряд с раннего утра до восьми вечера. Как тут подстроишься под график «Ухтажилфонда»?

Поэтому не удивляют горы мусора в центре поселка. Есть подозрение, что его специально подбрасывают под табличку с предостережением о штрафе в тысячу рублей.

Та же самая картина с мусором и в поселке Казлук. Местная жительница Ольга Федулова сообщила, что машина от регионального оператора приезжает раз в три дня, когда многие находятся на работе.

Из поселка Мадмас, по словам местного жителя Александра Неймана, мусор теперь вывозят по звонку руководителя поселковой администрации. Но и тут есть проблемы, так как место для временного складирования мусора превратилось в огромную помойку, где хозяйничают собаки.

А дальше может быть еще хуже, так как теперь мусор вывозят не на полигон под Яренском (Архангельская область), а в Айкино, но у тамошнего полигона, как теперь выясняется, нет специальной лицензии, чтобы принимать отходы.

Сергей ПАВЛОВ.