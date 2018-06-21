Поселковую школу, которой 1 сентября исполняется 50 лет, хотят закрыть

Мы, жители поселка Донаель Усть-Вымского района, обращаемся в газету с надеждой на то, что чиновники республиканского уровня услышат голос жителей глубинки.

7 мая 2018 года во время «прямой линии» с Президентом страны была спасена от закрытия маленькая школа в Алтайском крае — в поселке Старая Суртайка. Владимир Путин тогда заявил: «Сейчас мои собеседники сказали очень правильную и, можно сказать, ключевую вещь: школа закрывается — поселок, село умирают…».

Алтайскую школу защитили. Но кто спасет нашу школу в поселке Донаель? 31 мая (чуть ли не через месяц после выступления Президента) в газете «Вперед» было опубликовано решение о реорганизации школы нашего поселка путем присоединения ее к средней школе поселка Казлук. На самом деле никакого присоединения не будет, школу в Донаеле просто закроют, поскольку в соседней школе штат укомплектован полностью. В результате два десятка сотрудников нашей школы останутся без работы. Детей планируют возить на автобусе в Казлук. Родители учащихся обеспокоены таким решением: школьники будут лишены возможности посещать консультации для подготовки к экзаменам, заниматься в секциях и кружках.

В городах и райцентрах есть так называемые градообразующие предприятия, а в сельской местности центром жизни является школа. Если закроют школу, будут уезжать молодые семьи, постепенно (за ненадобностью!) закроют детский сад, потом ФАП, Дом культуры, почту, сельсовет. И все! Останутся доживать свой век одни старики.

Слова и дела

Массовое закрытие сельских школ началось в 2006 году, когда образовательные учреждения перешли на подушевое финансирование, при новой системе маленькая школа выжить просто не могла.

Напомним, еще в 2012 году тогдашний еще министр образования страны Дмитрий Ливанов заявил, что сохранение сельских образовательных учреждений — это приоритет для министерства на ближайшие годы. Министр отметил тогда, что в каждой школе необходимо поддерживать уровень качественного, достойного образования, вне зависимости от того, где она находится и сколько детей в ней учится.

Увы, сейчас в моде другая тенденция: все подводится под так называемую оптимизацию, которая выражена в словах премьера страны: «Денег нет, но вы держитесь!». В итоге таких действий наши районные чиновники ставят крест на всем поселке Донаель. Видите ли, нерентабельно содержать нашу школу! Это безжалостная и близорукая политика — экономить на детях. Почему-то на содержание чиновников всегда деньги находятся: вместо одного Министерства образования теперь будет два. Странная какая-то арифметика, необъяснимая…

Надежда МОЛЧАНОВА,

учитель русского языка и литературы.

От редакции. Мы обратились за комментарием к главе сельского поселения «Донаель» Ю. Остроушко. Он рассказал, что жители провели сбор подписей в защиту сохранения школы. Практически все взрослое население высказалось против навязываемого «слияния». После этого районная администрация приняла решение о проведении письменного опроса по вопросу «Реорганизация МБОУ (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение) «СОШ пст. Казлук» путем присоединения к нему МБОУ «СОШ пст. Донаель». В опросе, который прошел с 11 по 14 июня, участвовал 151 человек.

Юрий Остроушко прислал в редакцию протокол, подтверждающий результаты опроса. Все принявшие участие в голосовании, высказались против присоединения школы Донаель к школе Казлука. Документы переданы в районную администрацию.