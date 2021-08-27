На прошлой неделе в нашу забытую богом деревню Мошъюга приехал глава республики Владимир Уйба. Чудеса, да и только! Не иначе, выборы близко, просто так в сельскую глушь большое начальство не забирается…



Обрадованные жители пришли в клуб на встречу в надежде услышать от «главного начальника» ответ на свои наболевшие вопросы. Шли в надежде, что он поймет наши беды и чаяния, поможет решить самую острую проблему – ремонт дороги Гам – Мошъюга. По ней не проехать ни весной, ни осенью. Но именно по ней возят детей в нашу школу из деревни Ласта.

По этому поводу мы жаловались и районным начальникам, и в прокуратуру, и в столичный суд. У нас имеется решение этого суда «О приведении республиканской дороги Гам – Мошъюга в нормативное состояние». Правда, срок исполнения данного решения давно истек, уже и текст от времени пожелтел и выцвел, а власть, которая постоянно меняется, по-прежнему бездействует.

Много денег мы и не просим

На заданный мной и другими жителями вопрос о срочном решении проблемы с дорогой, глава региона напрямую не ответил, а заявил, что на ремонт нужны большие деньги, а их нет. Но через два года мы получим эти деньги и построим ее чуть ли не в асфальтобетонном исполнении.

Присутствующие попытались сказать, что на всю дорогу (20 км) денег нам и не надо. Есть два плохих участка дороги, длиной по километру, – их и надо отремонтировать. Но – срочно! Особенно на участке Крукасян, по которому ездят ученики из Ласты в нашу школу. Остальные участки более-менее проезжие. Три человека попытались доказать, что это решит нашу проблему на те два года, пока мы ждем капитального ремонта дороги.

Однако высокий гость отнесся к выступлениям пренебрежительно, а депутата Госсовета Н. Братенкова даже назвал обманщиком. Лично мне Владимир Уйба заявил, что жители сами виноваты в сложившейся ситуации: мол, выгнали ЛУКОЙЛ из района, а теперь помогать нам некому. Только это очень похоже на переваливание ответственности с больной головы на здоровую: нефтяники свои налоги платят исправно, а ремонт дороги – это обязанность властей.

Так и живем

После этого разговор как-то перестал клеиться. Ну что может сказать заезжий начальник, пусть и самый главный, который насобирает сотни проблем и в лучшем случае поручит своим помощникам подготовить предложения по их выполнению? Все равно все вернется к районному начальству, которое о проблемах знает, только сделать ничего не в силах…

После встречи многие говорили, что ходить на такие вот «посиделки» нет смысла. Лучше сидеть дома. А дорогу, видимо, придется чинить самим: В. Уйба мимоходом отметил, что на такие мелкие работы крупные фирмы в нашу глубинку «не зайдут».

Вот так и живем. Далекими обещаниями перед близкими выборами.

Андрей ФИЛИППОВ,

пенсионер, деревня Мошъюга, Ижемский район.