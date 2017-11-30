После конфликта с руководством театра оперная дива сошла со сцены

Ровно год назад известная певица Оксана Клипка отметила 15-летие своей творческой деятельности в театре оперы и балета. Но ее бенефис оказался прощальным. Почему же артистка, находясь на пике карьеры, вдруг покинула большую сцену?

Наказали рублем

— К сожалению, руководство театра не любит людей думающих, имеющих свое мнение, — рассказывает Оксана Валерьевна.

С начала своей работы в театре я состояла в профсоюзе. Однако дирекция решила ликвидировать профсоюзную организацию, заменив ее советом трудового коллектива. Будучи юристом по второму образованию, я хорошо понимаю, что это означает. Совет трудового коллектива не имеет юридических прав. Я выступила на общем собрании против этого, что не понравилось руководству. В итоге профсоюз остался, а вот меня решили наказать рублем. Ничем другим не объяснить тот факт, что мне значительно снизили зарплату, перестали платить стимулирующие. При том что я была задействована практически во всех постановках — от детских спектаклей до главных партий в операх.

Театр без «глаза»

— Значит, вы ушли из-за того, что вам урезали зарплату?

— Это было, конечно, не так — что я увидела квиток и сразу уволилась. На самом деле об этом я раздумывала два года, как пришло новое руководство. Межличностные отношения нужно оставлять за порогом театра. А вот отношения профессиональные — это должно быть на первом месте. Меня нельзя было ущемить в плане профессиональном. Я ведущий мастер сцены. В моем репертуаре, повторюсь, ведущие партии и роли в спектаклях различных жанров. Когда нужно кого-то заменить из коллег, быстро ввести, просили меня как профессионала. К примеру, нужно было ехать на гастроли в Ухту с опереттой «Севастопольский вальс». Возникли проблемы с партией Нины Бирюзовой. И мне практически за неделю пришлось выучить эту роль. У меня не было оркестровой репетиции, не было ни одного прогона. Мой премьерный выход уже был на гастролях…

В нашем театре нет главного режиссера, который бы постоянно находился в театре. Это нонсенс! Главный режиссер бывает наездами. Но нельзя приехать на неделю и качественно ввести артистов в спектакли. Актеры не видят себя со стороны. Для этого и нужен режиссер. Если дирижер — это уши, то режиссер — это глаза. Увы, постоянного «глаза» в театре нет, поэтому и обстановка накаленная. Атмосфера совсем не располагает к творчеству.

Еще одна причина моего ухода из театра — репертуарная политика. В последнее время на главные партии приглашаются исполнители со стороны. Если взглянуть с экономической точки зрения, то это роскошь для нашего театра. Приглашенным, помимо гонорара, нужно заплатить за приезд, отъезд, проживание, репетиции. Не лучше ли выдвигать своих профессионалов? А у нас есть кадры, которых почему-то не ценят. Если здесь нет возможности для карьеры, то творческая молодежь будет уезжать.

При такой политике перспективы театра не радужные — не будет театра в Сыктывкаре. Ведь театр держится не на дирекции, а на профессиональных артистах. Менеджеры не выйдут на сцену, не будут петь и танцевать. Создается ощущение, что все происходит не просто так.

Моральная травма

— Оксана Валерьевна, когда вы заявили об уходе, вас пытались удержать?

— Меня просили остаться все, кроме директора. Он только спросил, по какой причине я ухожу. Услышав, что меня не устраивает зарплата, подписал заявление, не вдаваясь ни в какие подробности.

Уходить со сцены всегда очень сложно. Мы, артисты, привыкаем, это как наркотик… Но что случилось, то случилось. Теперь я педагог по вокалу в колледже искусств. У меня хороший класс, хорошие девочки. Буду передавать опыт другим…

После несчастного случая с Ольгой Сосновской руководство театра приглашало меня петь в «Травиате». Но я отказалась. Не могу петь, морально очень тяжело.

— А просто на спектакли ходите в театр?

— Нет, не могу.

— Почему вы выбрали педагогику? Можно было отправить резюме в другие театры страны. Ведь для певца все-таки важно сохранить голос.

— Здесь мой дом, семья, родные, поэтому я никуда не уеду. А чтобы поддержать профессиональную форму, пою на других площадках, меня часто приглашают на различные концерты, благотворительные мероприятия.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.