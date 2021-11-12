Антиковидный локдаун, который российские власти, дабы не платить «лишних» денег, стыдливо назвали «нерабочей неделей», похоже, не принес положительных результатов. Скорее, наоборот.

В Коми «локдаун» свелся лишь к недельному отдыху бюджетников и к обычным осенним каникулам для школьников. Все эти дни, изнывая от скуки, обыватели слонялись по магазинам, массово тусовались в торговых центрах. Кто побогаче – летали «на юга», а бедняки просто ходили в гости, попутно отметив еще и самый загадочный российский праздник – День народного единства.

Но «единство» не предполагает социальной дистанции. Напротив, в дни вынужденного безделья контакты между людьми стали еще интенсивнее. То есть были созданы идеальные условия для коронавируса, который, в отличие от своих жертв, никогда не уходит в отпуск.

Да и в принципе этот мини-локдаун был бесполезен: за одну неделю невозможно прервать пресловутые цепочки заражений.

В «спящем режиме»

Право на пролонгацию нерабочих дней было предоставлено местным властям. И несколько регионов этим правом воспользовались, заодно ужесточив и антиковидный режим. Так, Новгородская область ввела локдаун с 25 октября (т.е. на пять дней раньше, чем Коми) и продлила его до 14 ноября. В области закрыты все кинотеатры, рестораны и непродовольственные магазины.

В Томской области и Башкирии школьникам продлили каникулы. В Татарстане непривитых людей (без QR-кода) перестали пускать в общественный транспорт. А в Санкт-Петербурге объявили об обязательной вакцинации всех, кому за шестьдесят.

Меры, прямо скажем, неоднозначные. И не факт, что эффективные. Однако многие губернаторы пытаются хоть что-то сделать, дабы выйти из ковидного кризиса. Ведь федеральный центр по сути самоустранился, переложив всю ответственность на региональных чиновников.

Зато руководители Коми вообще не проявляют никаких инициатив – ни умных, ни глупых. Такое впечатление, что правительство республики функционирует «в спящем режиме». Отсутствует элементарный контроль даже за соблюдением масочного режима. Ведь для того, чтобы контролировать ситуацию, нужна административная вертикаль, а она в регионе разрушена. Кроме того, Желтый дом не может наладить взаимодействие с силовиками, надзорными органами – именно они призваны обеспечивать общественную безопасность. А главная опасность у нас сегодня одна – вирус-убийца.

Между тем наша республика уже полтора года находится в «красной зоне» – входит в Топ-10 регионов с самой высокой заболеваемостью и смертностью от COVID-19 на душу населения. По заболеваемости мы на 8-м месте (около 8 тыс. на 100 тыс. человек), по смертности – на 9-м (187 умерших на 100 тыс.). Для сравнения: в той же Башкирии – 30 смертей на 100 тыс., в Татарстане – 18, у наших соседей кировчан – 39.

«Код в мешке»

Желтому дому, видимо, нечего предложить местным предпринимателям, чтобы хоть отчасти скомпенсировать потери на период антиковидных ограничений. Отсюда – постоянные уступки бизнесу (например, даже в «нерабочую неделю» были открыты все торговые точки, включая непродовольственные).

И хотя губернатор в своих видеообращениях постоянно твердит о необходимости вакцинации, прививочная кампания в Коми идет вяло. Во-первых, чтобы убедить людей, нужно быть авторитетным лидером в их глазах (но это не про нынешнего главу РК). Во-вторых, для успеха вакцинации можно использовать и административные рычаги, и материальные стимулы (как это делается в Москве и ряде других регионов). При этом Минздрав РК «жалуется» на огромные траты при лечении ковидных больных (несколько дней в стационаре – около 160 тысяч рублей, в реанимации – 2,5 млн руб.). Но экономия на профилактике COVID-19 в конечном счете обходится куда дороже.

Все, что сумел «родить» республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на своем недавнем заседании, – это QR-коды при посещении ряда публичных, в основном досугово-развлекательных заведений и точек общепита. Но при отсутствии серьезного контроля и эта мера является профанацией. Кроме того, она не подкреплена еще и чисто технически.

А что сегодня делать пожилым людям, которые до сих пор пользуются кнопочными телефонами? Для них QR-коды – это вообще китайская грамота. Однако власти не удосужились заблаговременно провести разъяснительную кампанию. Поэтому «код в мешке», как называют его пенсионеры, ничего, кроме раздражения не вызывает.

На этой неделе соцсети облетел видеоролик: усть-куломскую пенсионерку Лидию Уляшову отказались кормить в столовой из-за отсутствия у нее QR-кода. Ролик довольно забавный, хотя его можно расценить и как издевательство над голодной старушкой, которая, видимо, плохо понимает, что, собственно, от нее требуют.

На днях ситуацию прокомментировала сенатор от Коми Елена Шумилова: «К сожалению, не у всех есть смартфоны или интернет. Мы стали сталкиваться с тем, что в отдаленных населенных пунктах, где нет интернета, люди не могут попасть, например, в заведения общепита. Когда бабушке в 70 лет говорят о каком-то QR-коде, говорят, что нужно за 200 км проехать в районный центр, в МФЦ, распечатать код и только потом прийти за продуктами, это непонятно».

Устали «вахту стоять»?

В общем, куда ни кинь – всюду клин. Региональная медицина не справляется с перегрузками, а руководство Коми демонстрирует полную беспомощность. Владимира Уйбу многие считают самым слабым губернатором за всю историю республики. Даже нехаризматичный Владимир Торлопов, правивший в благополучные «нулевые», все-таки имел довольно крепкую команду профессионалов. В правительстве же Уйбы собрались какие-то странные, мягко говоря, личности типа гламурного Игоря Булатова. Но Булатова хотя бы успели запомнить в лицо. А вот, например, главу Минцифры Светлану Алябьеву вообще месяцами не видят на рабочем месте. Видимо, господа-«вахтовики» у нас попросту не прижились и вряд ли способны решать какие-либо сложные задачи.

Говорят, что Владимир Уйба – «человек в принципе неплохой, добросовестный и непьющий». Наверное, в обычное «мирное время» он мог бы тихонько просидеть в губернаторском кресле два срока подряд. И мы простили бы ему и слабость, и нерешительность. Но в период кризиса нельзя делать скидку на пожилой возраст и безволие губернатора. Особенно если каждый день от ковида умирают наши знакомые, друзья, близкие.

Виктор СЕМЕНОВ.

Се ля ви__________________________________________

С 8 ноября граждане (от 18 лет и старше) должны предъявлять QR-код сертификата вакцинированного (либо результат ПЦР-теста) при посещении ресторанов, кафе, столовых, баров, закусочных, спортзалов, бассейнов, фитнес-клубов, гостиниц, кинотеатров и ряда других общественных заведений.

QR-код содержит сведения, подтверждающие, что гражданин прошел вакцинацию, и внешне напоминает обычный торговый штрих-код. Он так же считывается другими гаджетами, как штрих-код на магазинной кассе. Разница в том, что QR-код содержит больше информации, включая ваши персональные данные (что, кстати, уже вызвало волну критики).

QR-код можно получить либо в офисах МФЦ (многофункциональных центрах), которые есть во всех городах и райцентрах, либо (в электронном виде) с помощью сайта Госуслуг. Вся процедура может занять немало времени. Если пожилой человек способен зарегистрироваться на этом сайте самостоятельно, значит, он умеет пользоваться интернетом, где и найдет пошаговую инструкцию для получения QR-кода. А если нет, ему могут помочь родственники, знакомые или соцработники.

Полученный QR-код можно распечатать и предъявлять в бумажном виде (если вам так удобнее). А можно просто сфотографировать на тот же кнопочный телефон.

Но не забывайте, что QR-код выдается только тем, кто прошел вакцинацию или имеет на руках отрицательный результат ПЦР-теста.

Конечно, если б сразу после второго укола «Спутником V» медсестра выдавала людям стандартную медицинскую справку о прохождении вакцинации, все было бы гораздо проще.

Но разве в России что-то бывает «просто»? На то она и власть, чтобы держать народ в изумлении. Например, подождать, пока за «нерабочую неделю» люди расслабятся, а потом с понедельника внезапно объявить новые «правила игры». Те же QR-коды или нечто другое. Но обязательно такое, от чего народ содрогнется.