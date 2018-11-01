После праздников многие россияне не смогут смотреть телевизор

С 15 января те граждане, которые не приобрели цифровые приставки или новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, останутся «без телевизора». Они окажутся перед «черным» экраном.

А таких в стране на данный момент еще около 30 процентов, сообщает агентство РБК.

Напомним, государство перестанет субсидировать распространение сигнала в аналоговом формате за пределами городов с населением более 100 тыс. человек с 1 января 2019 года. Отключение аналогового телевидения произойдет в середине января 2019 года.

Ранее ФАС заявила, что отмена аналогового телевещания федеральных каналов может привести к нарушению прав граждан. Ведомство до сих пор не получило от РТРС и Минкомсвязи графика отключения аналогового сигнала.