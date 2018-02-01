После прошлогоднего скандала Юлия Самойлова стала еще популярнее

На главном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне Россию представит наша землячка Юлия Самойлова.

Полуфиналы конкурса пройдут в португальской столице 8 и 10 мая, финал – 12 мая. Жеребьевка предварительного раунда музыкального конкурса состоялась в Лиссабоне в понедельник, 29 января. Юлии Самойловой выпало открывать второй полуфинал.

«Вот и началась подготовка к «Евровидению»! Наконец-то! Встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем», — сообщила Юлия Самойлова на своей странице в Instagram.

О том, с какой песней она выступит, Юлия пока не сообщает. Ее пресс-атташе Алексей Таран тоже не стал давать комментарии. Ограничился фразами о том, что «название песни решили пока не раскрывать», и пообещал более конкретную информацию «озвучить примерно через шесть недель».

«Я иду дальше»

В беседе с корреспондентом «Трибуны» певица тоже не стала раскрывать подробностей, касающихся своего выступления в Лиссабоне.

— Юлия, в прошлом году вы тоже были заявлены на «Евровидение». Однако в Киев вас не пустили, припомнив выступления в Крыму в 2015 году и запретив на три года въезд на Украину. Вы тогда очень расстроились?

— Все это осталось в прошлом году. Я расстроилась, конечно. Ведь это была моя мечта. И до сих пор это остается моей мечтой. Но знаете, если бы я была нюней, то у меня ничего бы в жизни не получилось. Поэтому я иду дальше. Тем более что меня поддерживает вся Россия. И даже, как мне кажется, весь мир. После скандала с «Евровидением» я стала популярнее, меня чаще приглашают на выступления.

— С каким настроением готовитесь сейчас?

— Настроение замечательное!

Дед Мороз обалдел

«Трибуна» уже рассказывала о нелегкой судьбе Юлии. Напомним, что она родилась абсолютно здоровым ребенком, но после прививки от полиомиелита у девочки начались проблемы. Родители водили ее по врачам и даже обращались к знахарям. Увы, никто не смог помочь. Юля стала инвалидом, с детства передвигается на инвалидной коляске.

Музыкальным развитием дочери занималась мама. Так что Юля практически получила домашнее образование. Пела в караоке, а потом начала выступать и на школьных дискотеках.

— Мама меня заставляла учить очень длинные стихи. Потом начали песни разучивать, — вспоминает Юлия. — Правда, петь детские песни мне было неинтересно. В четыре года я уже пела про несчастную любовь. Был такой случай на детском утреннике. Мама сделала мне костюм мухомора. Мне очень не нравился этот костюм: все девочки принцессы, снежинки, а я мухомор. Сидела грустная. Дождалась очереди, когда надо было петь песни, рассказывать стихи. Меня посадили Деду Морозу на коленки, я демонстративно повернулась к нему лицом и начала петь грустным голосом: «Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой…» Дед Мороз обалдел и подарил мне самую большую куклу.

Киркоров на коленях

Талантливой девушке удавалось участвовать и побеждать на республиканских и российских конкурсах. Пробовала себя Юля и в рок-музыке. Даже организовала группу «TerraNova» и записала шесть композиций. В 2010 году группа распалась.

Популярность пришла к ней спустя три года, в 2013 году Юля Самойлова стала финалисткой престижного конкурса «Фактор А». В Москву Юлю привез ее молодой человек Алексей Таран. На конкурсе Юля так исполнила песню «Молитва», что сама Алла Пугачева аплодировала ей стоя. А король поп-музыки Филипп Киркоров пал пред ней на колени…

У Юлии Самойловой сейчас много концертов. Причем не только в России, но и за рубежом. Она работает и над новым альбомом, который выйдет в мае. Параллельно певица пишет автобиографию, издание книги запланировано на март.

Екатерина МАКАРОВА.