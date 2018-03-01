После резни на ферме сельчанин взялся за ружье

Как сообщила усть-вымская районная газета, за последние несколько месяцев местными охотниками добыто восемь волков. А главным волчатником района считается Емзари Дарсалия — он добыл четверых хищников.

Надо сказать, что человек с непривычной для нас грузинской фамилией стал волчатником не от хорошей жизни. У Емзари Апалоновича на окраине села Оквад есть ферма. В одну из ночей серые террористы зарезали там 14 овец.

Это заставило Дарсалию взяться за ружье. Емзари установил на крыше видеокамеру. С ее помощью он смог выследить волчью семью.

— Дарсалия стал охотником еще в Грузии. А тут ему поневоле пришлось выйти «на тропу войны», — рассказал Леонид Станевич, председатель районного

охотобщества.

— А как же закон, который не позволяет стрелять в границах населенного пункта?

— Во-первых, ферма на окраине. А во-вторых, Дарсалия поступил как настоящий охотник. Посмотрев, откуда идут волки, он выложил для них приваду и устроил засаду. Конечно — за пределами села.

— Как у вас в районе идет борьба с хищниками?

— Я убежден, что охотников в этом случае надо стимулировать. Так, например, поступают в соседней с нами Архангельской области. Такая охота требует сил, времени, терпения да и денег. Те же патроны надо покупать. Сейчас, в сезон охоты, отстреливать этих хищников могут все охотники. Но для этого они должны купить путевку (стоит она 650 рублей). Имея путевку, можно охотиться на водоплавающую и боровую птицу, а также на пушных зверей, включая волка. От районного охотобщества мы платим волчатнику 6 тысяч рублей за каждого добытого волка. А еще такой человек может вне очереди получить лицензию на добычу лося.

Чтобы не было вопросов, охотник предоставляет тушу хищника охотоведу (тот приезжает из Сыктывкара в район регулярно). Специалист осматривает зверя, составляет акт.

Кстати, шкура тоже стоит денег. В столице Коми таксидермисты покупают убитых волков, делают из них чучела.

Людмила КУДРЯШОВА.