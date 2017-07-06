После скандального демарша сельских педагогов в Сторожевске мало что изменилось

17 марта «Трибуна» опубликовала статью «Из рядов вон выходящие», в которой известный в Коми педагог из Сторожевска Ангелина Захаренко подвергла критике «партию власти». Вместе с группой педагогов она решила выйти из рядов «Единой России».

Читатели отреагировали на этот поступок по-разному. Кто-то горячо одобрял. Кто-то счел это «пиаром», саморекламой. Прошло почти четыре месяца. Как власть отреагировала на беспрецедентный демарш сельских активистов? Что изменилось в Сторожевской школе?

Об этом рассказывает сама Ангелина Михайловна.



Ангелина Захаренко: «Я ведь поднимала эту проблему

не только в интересах школы, но и всей республики!».

Нас не слышат

«Наше заявление о выходе из членов партии «Единая Россия» — это не пиар. Мы считаем, что выступить против порочной системы кто-то обязан. Заявление обсуждалось на разных уровнях, к нам даже из Москвы приезжали. На нас никто не давил, нас не наказывали, просто беседовали. Выяснилось, что мы на деле «не вышли»: заявление, подписанное несколькими членами «ЕР», недействительно. Нужно писать каждому лично. Мы так и сделали — каждый в отдельности.

В селе было пять первичек, 87 членов партии. На последнем собрании их оставалось 13. Без всяких заявлений члены партии перестали платить взносы, проводить собрания, выдвигать инициативы. Какой смысл, если нас никто не слышит? В Сторожевске сегодня одна первичка, общесельская.

30 июня с.г. в корткеросской районной газете «Звезда» опубликована заметка, в которой процитированы слова главы РК С. Гапликова: «Сохраняя школу на селе, мы сохраняем жизнь на этой территории». Речь шла о малокомплектных школах, которые не надо закрывать, а наоборот — строить! С этим предложением глава РК обратился к сенатору Валерию Маркову. Говорилось и о развитии сельской школы.

Но на деле… увы!.. Просто приведу несколько ярких примеров.

Совсем как неродной

Коми язык в нашей республике считается государственным, в каждой школе он должен изучаться. Сколько раз поднимали данный вопрос на съездах коми народа, на конференциях всех уровней! Говорили, что учебники либо устаревшие, либо их совсем нет для русскоязычных детей. Было бы разумно при изучении коми языка делить классы на группы: в одной его учат как родной, в другой для русскоязычных детей – как неродной. Но правительство РК при подушевом финансировании не предусматривает такого варианта.

Долги школ, детских садов перед энергосбытовой, тепловой компаниями не дают возможности развиваться: весь бюджет района уходит на то, чтобы тепло и светло было в образовательных учреждениях района.

А сколько раз на всех уровнях поднимали вопрос пересмотра финансирования сельских школ! Однако в новом 2017-м моя школа получила на 600 тысяч рублей меньше субвенций, чем в 2016 году. Не от хорошей жизни оптимизируются школы в сельских районах: это — «формула «выживания». Учителей не хватает, жилья нет, финансирование сокращается.

Куда идут кадеты?

Набирает обороты российское движение школьников. Проводятся конференции, семинары. Мы в Сторожевске никогда не отказывались от детской организации. После развала октябрятских групп, пионерской и комсомольской организаций сразу создали свою «Школьную страну» со школьным президентским советом. Есть и кадеты, и юнармейцы, и волонтеры. Все дети заняты, поэтому и нет ребят, состоящих на учете как «трудновоспитуемые».

Но возникает вопрос: а не очередной ли это фарс? Во что превратится это президентское направление на местах, в регионах? Снова пытаемся что-то сделать на голом энтузиазме учителей без материальной поддержки! Где дополнительное финансирование на форму для кадетов, выезды на слеты, соревнования, оплату учителей (нужно привлечь пожарных, спасателей), укрепление материальной базы?

Вот это кадр!

Президентские программы — дело важное. Одна из основных — подготовка рабочих кадров. Но, оказывается, третий год подряд наше Министерство образования по плану не ведет прием ни после 9 класса, ни после 11-го в Сторожевский филиал Сыктывкарского автомеханического техникума. Раньше там учились ребята из двух сельских районов — Корткеросского и Усть-Куломского. Благодаря подготовке кадров были специалисты в наших районах, выживал наш СПК. Есть учебный корпус, общежитие, техника. Но нужно переоборудовать автодром, к которому теперь иные требования. Сколько раз обращалась к руководству республики помочь в реконструкции автодрома! Все, что можно было сделать своими силами, сделано. Сейчас ведется только профподготовка — по вечерам старшеклассники посещают 10-месячные курсы, обучаясь на поваров и трактористов. Одну рабочую профессию они могут получить бесплатно, а вот вторую — уже нельзя!

Нестыковочка вышла

Еще одно президентское направление: вернуться к трудовому обучению. О каком трудовом воспитании можно говорить? Финансово у нас есть возможность организовать лагерь труда и отдыха на пять дней. Материальную поддержку может дать центр занятости на 21 день (республиканская структура от Минтруда). А районный бюджет не сможет — нет средств. Возникает нестыковка. Я обращалась в Госсовет, Министерство образования и молодежной политики РК о включении в Республиканскую программу на летний период лагерей труда и отдыха на 21 день за счет республиканского бюджета. Ни ответа ни привета…

…Что изменилось после публикации той статьи? Провели интернет в школу. Это хорошо. Но у моих учеников, моих учителей интернета нет дома. О каких электронных журналах, дневниках, учебниках может идти речь? Я ведь поднимала эту проблему не только в интересах школы, но и для всей республики!»

Ангелина ЗАХАРЕНКО, Корткеросский район.