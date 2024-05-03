В конце апреля федеральное правительство утвердило программу социально-экономического развития Коми. Правда, как таковое «развитие» в ней можно разглядеть лишь при богатом воображении…



В программе фигурируют лишь ключевые мероприятия, относящиеся к Инте и Воркуте: консервация горных выработок шахты «Интинская»; реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений в Инте; реконструкция Усинского водовода в Воркуте; строительство станции водоподготовки в Инте; реконструкция сетей водоснабжения в Инте; передача аэропорта в Воркуте в федеральную собственность.

Для реализации программы планируется потратить 11,4 млрд рублей, из них 8,6 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Что выпало из программы, подготовленной в Желтом доме в ходе ее «утряски и усушки» в московских коридорах власти: Академический театр оперы и балета в Сыктывкаре, Дом культуры в поселке Первомайский (Сысольский район), объекты общеобразовательных организаций до 1000 мест в Сыктывкаре, набережная в Сыктывкаре, мостовые сооружения: через Печору (Акись – Усть-Уса) и Вычегду (п. Седкыркещ – м. Алешино), республиканская инфекционная больница, перинатальный центр, поликлиника в микрорайоне Лесозавод в Сыктывкаре, лыжные базы в Сыктывкаре и Жешарте (Усть-Вымский район), физкультурно-оздоровительный комплекс в Кослане (Удорский район); канализационный коллектор в поселке Краснозатонский (Сыктывкар), станция водоочистки в Емве (Княжпогостский район). Всего власти Коми под реализацию своего варианта проекта программы развития просили 56 млрд рублей.

Чтобы вести речь о реальном развитии, то надо оперировать совершенно другими цифрами. Уже давно подсчитано, что только для приведения дорог в Коми в нормативное состояние требуется порядка 100 млрд рублей, еще столько же для ликвидации ветхого и аварийного жилья, несколько десятков миллиардов рублей необходимо для завершения строительства уже начатых социально значимых объектов (в противном случае они попросту разрушатся). Ничего этого нет и не будет. Судя по тому, что утвердило федеральное правительство, у Москвы свои представления о развитии, которые не подразумевают серьезных трат на регион, ежегодно пополняющий федеральную казну на сотни миллиардов рублей.

Сергей ПАВЛОВ.