Последнего в поселении фронтовика похоронили без воинских почестей

Из Ижемского района на фронт ушли 5923 жителя, вернулись 2080. Ныне в районе остались лишь три ветерана.

Это житель Ижмы Григорий Кириллович Валейский и братья Семяшкины — 93-летний Михаил Андреевич (проживает в Щельяюре) и 95-летний Василий Андреевич (деревня Гам).

В феврале этого года ушел из жизни последний в поселении «Сизябск» ветеран войны Василий Алексеевич Канев. При этом власти не удосужились проводить фронтовика достойно, с воинскими почестями. И лишь спустя три месяца его родным удалось «выбить» пособие на погребение ветерана.

Василий Алексеевич Канев.

И снайпер, и мастер

В первые годы войны Василий работал в колхозе. В 1944 году ему исполнилось 18 лет, и паренек из деревни Бакур был призван в армию. Сразу после «учебки» стал снайпером и попал на Третий Белорусский фронт в 11-ю Гвардейскую дивизию.

Василий Канев участвовал в знаменитой Восточно-Прусской наступательной операции. Освобождал Восточную Пруссию, северные районы Польши. Во время ожесточенных боев Василий Канев был тяжело ранен. Победу встретил в латвийском госпитале. Был награжден медалью «За Победу над Германией», медалью Жукова, орденом Отечественной войны 2 степени.

После войны Василий Алексеевич работал на лесозаготовках и сплаве. Четыре десятка лет трудился в колхозах «Комсомолец», «Заветы Ильича», в совхозе «Ижемский». В родной деревне слыл мастером на все руки. Ни одна стройка в Бакуре не обходилась без его участия. Со своей супругой Прасковьей Сергеевной они вырастили пятерых детей. После смерти жены здоровье ветерана сильно пошатнулось. Но до конца жизни он, тяжелобольной инвалид, бодрился, сам вел домашнее хозяйство. Ну и внуки, конечно, помогали…

Чиновники не пришли

— Дедушка скончался 10 февраля, — рассказала «Трибуне» внучка фронтовика Мария Чупрова. — Проводить его в последний путь пришли односельчане. Но на похоронах не было ни представителей районных властей, ни работников сельского поселения. Не сказали ему последнее «спасибо» учителя и школьники, хотя ветеран до последних дней жизни занимался патриотическим воспитанием. Он был частым гостем на торжественных мероприятиях, делился своими воспоминаниями о страшных военных годах со школьниками, односельчанами. Увы, фронтовика похоронили без положенных ему воинских почестей: ни троекратного салюта, ни почетного караула…

Со слезами на глазах

— Равнодушие чиновников вызывает чувство обиды, — продолжает Мария. — Чтобы получить деньги на погребение, пришлось пройти все круги ада! Участнику войны пособие на погребение причитается через военкомат. Получился такой казус. Мои дедушка с бабушкой — однофамильцы, но они не были расписаны. Василий Алексеевич, по документам, оказался бездетным и одиноким. Поэтому военкомат отказывал родственникам в получении денег. Но ведь мы живем в маленькой деревне, где все друг друга знают. Неужели родственную связь нужно обязательно подтверждать в судебном порядке? Когда я и трое братьев остались в детстве круглыми сиротами, дедушка с бабушкой поднимали нас на ноги. Они стали для нас матерью и отцом. Однако, по словам работников Ижемского военкомата, теперь я покойному дедушке — никто, значит, и «погребальные» не положены…

Еще один «бюрократический круг» предстоит, видимо, пройти родственникам умершего ветерана, чтобы добиться обустройства могилы и установки памятника за государственный счет.

Деревенские герои

Председатель совета ветеранов деревни Бакур Раиса Артеева скромные проводы односельчанина объяснила тем, что похоронный день выпал на выходные. Школа в тот день не работала, а власти и военный комиссар района отдыхали…

Но вообще в Бакуре свято чтут память земляков — участников Великой Отечественной. Из этой маленькой деревни на войну ушло 344 местных жителя. Из них 154 погибли и «пропали без вести».

К 70-летию Победы бакуринцы скинулись и отремонтировали памятник погибшим воинам, который стоит перед сельским Домом культуры. В прошлом году в честь 100-летия боевого летчика, узника концлагеря Маутхаузен Георгия Рочева на доме, где он жил, установили мемориальную доску. Годом раньше мемориальную доску в школе открыли известному педагогу, инвалиду войны Александру Филиппову, который 24 года был директором Бакуринской школы. Благодаря общественнику Валерию Чупрову на деревенском кладбище была установлена стела с именами участников войны.

Сегодня в деревне Бакур остались пять тружеников тыла и две вдовы участников войны, еще 38 – «дети войны».

Наталья КОЛОДИНОВА.