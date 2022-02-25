Все эти годы родные и близкие искали место захоронения летчика-штурмана 51-го минно-торпедного авиационного полка Военно-Морского флота младшего лейтенанта Владимира Страшко, погибшего в декабре 1944 года.

Он был веселый парень…

Этому красивому, с веселой светлой улыбкой парню судьба отмерила без малого 24 года. Но даже за столь короткое время жизни он успел осуществить свою мальчишескую мечту – стать летчиком. Родился Володя в небольшом хуторе Отрадном Сталинградской области в многодетной семье.

– Володя был младшим среди братьев, рос живым, способным мальчиком, – с теплотой вспоминал старший брат Александр. – Редко засиживался за подготовкой уроков, но учился только на «отлично».

После семилетки Володя уехал к сестре в город Бекетовку, устроился на работу и стал посещать клуб парашютистов. Когда началась война, без колебания подал заявление в летную школу в городе Бузулук, которую окончил осенью 1944 года. Перед отправкой на фронт заглянул домой в Отрадное. Был он в теплом шлеме, унтах – уезжал воевать на Север. Провожая новоиспеченного летчика, обеспокоенные родные не скрывали слез, а он лишь отшучивался: «Или грудь в крестах, или голова в кустах».

Случилось худшее. В январе 1945 года на Володю пришла похоронка.

Вернулись с войны с боевыми наградами старшие братья, Александр и Борис.

С той поры и начались долгие поиски места гибели младшего брата.

Страницы истории

Здесь следует сделать отступление и сказать, что Александр Николаевич оставил после себя воспоминания о жизни семьи, в которых было немало печальных страниц. Точкой отсчета можно считать тридцатые годы, время трагедий многих крестьянских семей, связанных с раскулачиванием.

Дружной семье Страшко судьба уготовила тяжелые испытания. В 1930 году семейный хутор Страшков был разорен. Увели со двора скотину, забрали сельхозинвентарь, разный скарб. Родные люди, привыкшие жить своим кланом, были разлучены. Часть семьи, в том числе отец Николай Семенович и мать Ксения Минаевна, ожидавшая рождения десятого ребенка, подлежали отправке на спецпоселение в Коми АССР. В пути Ксения Минаевна родила дочь Таю и была возвращена к старшим детям. Николай Семенович был своевременно предупрежден односельчанами и избежал тяжелой участи. Зато в далекие северные края отправили старшего 19-летнего сына Федора с юной женой Гашей. Молодым супругам пришлось долго привыкать к суровым условиям. Трудолюбивый, работящий, обладающий к тому же большими организаторскими способностями Федор успешно стал осваивать новое для него дело – лесозаготовки.

Старожилы Троицко-Печорского района и сегодня помнят этого авторитетного, талантливого и честного человека – руководителя лесозаготовительных предприятий Федора Николаевича Страшко. Его братья сражались с фашистами, а Федор, как писал Александр Николаевич, «вносил достойный вклад в Победу на трудовом фронте, за что и был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и еще пятью другими медалями».

В 1952 году за многолетний добросовестный труд в лесозаготовительной промышленности Федор Николаевич Страшко был удостоен высшей награды – Ордена Ленина.

Племянник тоже стал военным

У Федора Николаевича и Агафьи Николаевны родилось четверо сыновей. Младшего в честь погибшего дяди назвали Володей.

– Дети, родившиеся в конце 40-х – начале 50-х годов, хоть и не испытали на себе то, что выпало на судьбы фронтовиков, детей военного времени, но тоже были опалены огнем войны, – рассказывает полковник в отставке Владимир Федорович Страшко. – Мы росли среди участников Великой Отечественной, встречались с героями, инвалидами, узниками концлагерей. Слушали и близко к сердцу воспринимали рассказы о войне. Фильмы и книги о войне с именами невыдуманных героев тоже бередили наши мальчишеские души. Мы хотели быть похожими на своих воевавших дедов, отцов, родных.

Еще школьником Володя решил, что станет военным. Мечта сбылась не сразу. Вначале учился в Ухтинском лесотехническом техникуме, активно занимался спортом, стал мастером спорта по лыжам. Потом закончил Тульский политехнический институт, затем – Военно-инженерную академию. Служил в Забайкальском военном округе, а последние 13 лет – в центральном аппарате Министерства обороны. Владимир Федорович Страшко награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах» 3-й степени и многими медалями.

«Место не установлено…»

Владимир Федорович и во время службы не терял связи с родственниками. Его, как и всех родных, волновала судьба дяди. Запросы направлялись в военный комиссариат по месту призыва летчика, в архивы, в том числе в Центральный архив Министерства обороны СССР. Ответы приходили неутешительные. «Младший лейтенант Страшко В.Н. погиб 22 декабря 1944 года при выполнении боевого задания над Балтийским морем в районе города Лиепае Латвийской ССР. Место захоронения не установлено», «пропал без вести»…

Последний из запросов, направленных в архив Военно-Морского флота в Санкт-Петербург, содержал больше информации. В нем была указана фамилия погибшего с Володей командира – лейтенанта Голобурды Андрея Федоровича. Но дальше те же безнадежные слова: «Место захоронения неизвестно».

Однажды из Ташкента позвонила родственница и с волнением сообщила, что во время репортажа с Красной площади в День Победы показали фото летчика Владимира Страшко. Она решила, что инициативу проявил племянник. Но это было не так. Возможно, его искали друзья. Это событие осталось в памяти.

Шли годы. Не стало Федора Николаевича, затем Александра Николаевича. Однако поиски не прекращались. Со временем появилась возможность искать пропавшего на войне родственника с помощью интернета. На одном из сайтов было размещено сообщение о том, что в Калининграде есть братская могила летчиков, погибших в годы войны в Прибалтике.

Братская могила

Владимир Федорович обратился к своему близкому товарищу по учебе в Военно-инженерной академии и службе Александру Васильевичу Стрыгину, который проживает в Калининграде, и попросил его посетить братскую могилу летчиков. Александр посетил несколько братских могил, однако на мемориальных плитах фамилии В.Н. Страшко он не увидел. Казалось, что с этим сообщением исчезала последняя надежда найти место захоронения летчика-штурмана Страшко. Искать могилу советского офицера, погибшего в годы войны на территории Латвии, в наше время представлялось делом безнадежным.

Но жизнь полна неожиданностей, в данном случае – удивительных. Оказалось, что еще один товарищ по учебе – полковник в отставке Владимир Николаевич Машенцев – после увольнения тоже переехал в Калининград и работал в штабе Балтийского флота. К нему-то и обратился Александр Стрыгин. И оказалось, что подлинные первичные документы находились в одном из подразделений штаба.

Документы свидетельствовали, что 51-й минно-торпедный авиационный полк сражался храбро, за проявленное мужество и героизм был отмечен приказом Верховного Главнокомандующего.

В день боевого вылета 22 декабря 1944 года шесть наших самолетов атаковали фашистские суда в районе порта г. Лиепае. Из шести экипажей не вернулись с боевого задания три, в том числе экипаж в составе командира лейтенанта А.Ф. Голобурды и штурмана младшего лейтенанта В.Н. Страшко.

Из документов также стало известно и то, что молодой штурман был похоронен на территории Ленинградской области. В список боевых потерь Владимир Николаевич Страшко не попал из-за допущенной ошибки в имени и отчестве (значился как Василий Дмитриевич). Командование исправило ошибку, о чем имеется документ, подписанный начальником штаба. После этого имя Владимира Николаевича было занесено в списки погибших, которые захоронены в братской могиле у деревни Шепелево Ломоносовского района Ленинградской области.

Навечно молодой

В городе Ефремове Тульской области живет младшая сестра Владимира – Таисия Николаевна, десятый ребенок большой дружной семьи. Ей исполнилось девяносто лет. Долгожданную весточку о месте захоронения брата она восприняла со слезами на глазах и очень сожалела, что не может посетить могилу Володи по состоянию здоровья. К мемориалу «БАЛТИЙЦАМ. АВИАТОРАМ И МОРЯКАМ», где на памятной плите выбита фамилия Владимира Николаевича Страшко, приехали другие родственники. Возложили цветы. Долго стояли в скорбном молчании. Их навечно молодой Володя совершил подвиг во имя свободы Отечества.

Но разве не назовешь подвигом деяния многочисленных родственников, которые 76 лет разыскивали своего дорогого человека?!

Валентина ТЫРИНА,

Троицко-Печорский район.