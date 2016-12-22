«Последний гвоздь в крышку гроба» — так оценили экологи указ губернатора Коми о ликвидации Минприроды

В социальных сетях уже больше месяца идет сбор подписей против объединения двух ведомств — Министерства природы и Министерства промышленности.



Против слияния министерств выступили общественные организации «Комитет спасения Печоры», «Экологи Коми» и «Изьватас». Вставшая в одиночный пикет у здания администрации Главы РК руководитель «Экологов Коми» Нина Ананина развернула плакат с надписью: «Верните республике Минприроды!» Вызванный чиновниками наряд полиции задержал активистку, а суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Затем пикеты прошли в Усинском, Ижемском и Сосногорском районах.

Почему вопрос о слиянии каких-то министерств так встревожил жителей северных районов? Ответ прозвучал на состоявшемся в минувшее воскресенье митинге в столице Коми: потому что жители северных районов не раз сталкивались с последствиями нефтеразливов. В той же Ухте весной этого года чуть не целый месяц действовал режим чрезвычайной ситуации: тогда весь город был взбудоражен попаданием нефти в реку Ухта. И хотя руководство Минприроды сумело успокоить людей тем, что утечки нефти из трубопроводов не обнаружено, а в реку попала жидкость из старых скважин и потому опасности нет, тревога у населения осталась.



Пикеты, собрания и митинги против слияния двух ведомств прошли

сразу в нескольких муниципалитетах республики.

Пустить козла в огород?

На митинге в Сыктывкаре экологами было прямо заявлено: «Промышленникам не нужны экологическое просвещение, увеличение штрафов за нарушения природоохранного законодательства, контроль за устранением последствий экокатастроф, заказники и заповедники. Указ, подписанный главой — это последний гвоздь в крышку гроба экологии нашей республики». А после того, как отзвучали речи, экологи направили составленное обращение сразу в несколько адресов: депутатам Госсовета, главе республики, министру природных ресурсов страны и даже Президенту РФ.

Как заявил на митинге один из участников, больше всего его возмутило объяснение экс-министра природных ресурсов Романа Полшведкина, которое он дал по поводу слияния ведомств. Оказывается, это делается для «исключения излишнего документооборота, излишних сроков согласования», «мы просто объединяем ведомства, чтобы упростить работу. Это направлено на благо республики».

«Экологи Коми» припомнили, что промышленники давно уже мечтают попасть на территорию нацпарка «Югыд ва», где имеется золото. И если Минприроды будет у Минпрома на побегушках, ничего хорошего из такого упрощения не получится. «Это все равно, что пустить козла в огород с капустой, причем еще и с одобрения того же охранника природы, который не посмеет и слова сказать», – заявил еще один митингующий. Главное же требование собравшихся было таким: нужно создать Министерство экологии, как это было до 1999 года.

По мнению же эколога Нины Кустовой, слияние ведомств нужно только для одного: «ускоренного промышленного освоения региона. До сих пор это хоть как-то контролировалось республиканским министерством. Однако к кому обращаться сейчас? К Минпрому, который уже заявил о добыче золота в национальном парке «Югыд ва»? Этот адский указ должен быть отменен! Слияние министерств только усугубит состояние экологии нашей республики. Проблемы будут решаться в пользу промышленности и бизнеса».

Протесты продолжаются

На все обращения общественников были получены маловразумительные ответы, а по сути — отписки. И защитники природы продолжили свои выступления. Митинги состоялись в Ижме, Усть-Усе, а в Мутном Материке чуть ли не все жители вышли на массовый пикет.

В ноябре общественники провели встречу с чиновниками из администрации губернатора, чтобы обсудить ситуацию, но взаимопонимания не нашли. Тогда защитники экологии направили в прокуратуру обращение с требованием провести правовую и антикоррупционную экспертизу указа, который подписал новый глава региона.

17 декабря в Ижме состоялась внеочередная конференция Комитета спасения Печоры, в который приняли участие представители МОД «Изьватас» и «Экологи Коми». На ней было решено инициировать референдум по вопросу слияния Минпрома и Минприроды.

Председатель Комитета спасения Печоры Федор Терентьев обратил внимание собравшихся на то, что в последние годы в республике увеличивается количество техногенных аварий,

контроль же со стороны федеральных органов сокращается.

На конференции было зачитано письмо жителей Колвы, которые находятся под постоянным прессингом ежегодных нефтеразливов.

При этом в селе, под боком у нефтяной столицы Коми, как пишут жители, нет нормальной питьевой воды, нет газа, нет трансляции ни республиканского, ни муниципального телевидения, нет интернета…Что говорить о дальних селах и деревнях!

Готовясь к конференции, активисты из Колвы провели короткий блиц-опрос своих односельчан. На вопрос, согласны ли они с решением Сергея Гапликова о подчинении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерству промышленности, все 44 опрошенных ответили однозначно: «нет».

Участники конференции, приехавшие из Усинска, Ухты, Печоры, Сосногорского, Удорского районов, из разных сел Ижемского района, в своих выступлениях приводили примеры ухудшения экологической обстановки в районах, несоблюдения природоохранного законодательства недропользователями, говорили о недопустимости ликвидации экологического контроля на республиканском уровне. А гость из Усть-Цильмы Александр Чупров показал собравшимся видеоролик о том, что даже в границах районного центра незаконно разрабатывается песчаный карьер. Все это происходит на глазах населения, по личному указанию главы администрации района Алексея Поздеева. Он и раньше не обращал внимания на экологов, а теперь, по мнению оратора, просто умоет руки, поскольку указывать и мешать ему в решении вопросов строительства и пренебрежения экологией будет просто некому.

Закончилась конференция принятием резолюции, в которой делегаты потребовали отменить указ главы РК о слиянии Минприроды и Минпрома РК.

Депутаты предлагают исправить «ошибку»

А 19 декабря на сессии депутатов Ижемского района народные избранники предложили главе региона отменить пресловутый указ. В обращении к Сергею Гапликову говорится, что такое решение наверняка вызовет уважение у жителей региона: «Мы уверены, что только мудрый и сильный глава республики может исправить ошибку чиновников, подготовивших не обсужденный ни в научных кругах, ни с общественностью и наверняка не прошедший экологической экспертизы проект Указа».

По мнению общественников, главе Коми таким образом предлагается роль «хорошего царя при плохих боярах» и возможность разрешить затяжной конфликт, сохранив лицо.

Совет депутатов Ижемского района принял это решение единогласно.

Анатолий ПОЛЬКИН.