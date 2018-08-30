17 августа в статье «В бой идут одни старики» «Трибуна» рассказала о том, как живут пенсионеры отдаленной деревни Сейты Сыктывдинского района.

Напомним, в деревне на другом берегу Сысолы, отрезанной от цивилизации рекой и бездорожьем, живут 40 стариков. В Сейты давно ничего нет — ни школы, ни детсада, ни ФАПа, ни аптеки, ни почты, остался только один магазин. До ближайшего села Озел (в это сельское поселение входит деревня) — семь километров сплошного бездорожья, до поселка Седкыркещ — еще больше. Водители-частники (других нет) соглашаются ехать только за большие деньги.

Опасаясь закрытия магазина, сейтинцы жаловались в газету, на телевидение, в районную и местную администрации. Даже в прокуратуру! Ведь их права нарушены. Власть своим бездействием в буквальном смысле оставила людей без куска хлеба.

Вчера в редакцию позвонила жительница деревни Ольга Беляева:

— Магазин закрыли окончательно. Сначала он был на ревизии, теперь ревизия завершена. Предприниматель Татьяна Землякова сообщила, что магазин ей содержать невыгодно — он убыточен. Наши старики плачут. Многие из них — «дети войны», им сегодня 82, 83, 86 лет. Одной бабушке 92! Им больно и обидно. Они рассказывают, как в войну работали даже не за кусок хлеба, а за «палочки» (трудодни). Приближали победу и не говорили «невыгодно». Почему же власть теперь им в хлебе отказывает? До соседнего села им сил не хватит добраться.

Всюду, куда мы обращались с жалобой, нам говорили: ждите ответа в течение месяца. А как нам месяц без хлеба жить? Зачастую присылают отписки, отмахиваются от нас, как от назойливых мух. Предприниматель говорит, что на этой дороге она лишь машину разбивает. В районной администрации нам предложили… собрать документы, выиграть грант для деревни и купить машину для доставки продуктов. Легко сказать — выиграй грант! И как людям жить, пока этот самый грант не свалился с неба?

Более всего обижает людей то, что власть перекладывает на их плечи то, что должна выполнять сама, за что должностные лица зарплату получают. Кстати, из бюджетных, то есть из наших с вами денег.

Людмила КУДРЯШОВА.