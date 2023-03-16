Последний звонок (Блиц от 17 марта)

В этом году он прозвучит во всех школах Коми в один день – 22 мая.

Так во всяком случае рекомендует Минобраз республики. «Основной период государственной итоговой аттестации начинается у 9-классников – 24 мая, у 11-классников – 26 мая. Чтобы выпускники подошли к первым экзаменам спокойно и с хорошим настроением, мы предлагаем школам организовать «последние звонки» накануне, в понедельник, 22 мая», – пояснила и.о. министра образования и науки Коми Наталья Якимова.

И снова – черные вести

Во время спецоперации на Украине продолжают гибнуть наши земляки.

На этой неделе скорбный список, к сожалению, вновь пополнился. Стало известно о гибели наших земляков: Дмитрия Куликова из с. Мордино, Романа Мицкевича из поселка Приуральский, Афонасия Игнатова из с. Дутово, Сергея Кривошапкина из Емвы, Валерия Тонкова из Инты. 16 марта в с. Корткерос простились с добровольцем Юрием Каштаевым, который погиб при выполнении боевых действий за Артемовск. Стало известно также о смерти Виктора Канева из Печоры (он погиб 30 января), а также уроженца ижемского села Кипиево Сергея Канева. Сергей ушел на СВО добровольцем, служил в составе Архангельского батальона, имел позывной «Печенег».

В зоне риска – младенцы

В России с 2023 года запустили расширенный неонатальный скрининг (набор диагностических процедур, направленный на раннее выявление заболевания), чтобы быстрее выявлять заболевания у детей и оказывать им своевременную помощь.

В Коми уже проверили 390 младенцев, и, как сообщает телеканал «Юрган», 18 новорожденных попали в группу риска. Все они сейчас на дообследовании. Ранее скрининг проводился только по пяти группам заболеваний, сейчас его дополнили 36 новыми.

Долги наши тяжкие

Каждый житель Коми в среднем должен банкам 426,5 тысячи рублей.

Эксперты РИА Новости составили ежегодный рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения. Они сложили все банковские кредиты и поделили их на всех экономически активных россиян – получилась 361 тысяча рублей. Столько в среднем должен банкам каждый россиянин. Лидирует по объему задолженности перед банками Ямало-Ненецкий автономный округ (675 тыс.). На втором и третьем местах Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия (639 и 608 тыс. рублей). В целом, северяне «должны» больше, чем жители южных регионов. Меньше всего должны банкам в Ингушетии, Чечне и Дагестане (42, 86 и 90 тыс. рублей). Коми занимает в рейтинге 36-е место.

«Картофельная» статистика

В 2022 году в Коми в два раза увеличили поля под посадку картофеля.

По данным Комистата, в 2022 году сельхозорганизации в два раза увеличили поля под посадку картофеля. Благодаря этому удалось собрать в три раза больше урожая. По сравнению с 2021 годом урожайность картофеля возросла в 1,4 раза. Поэтому за сезон 2022 года в Коми собрали 5 126 тонн картофеля.

Детеныши редкой масти

В Коми родились тракененские кобылки редкой и нетипичной масти – единственные в России.

4 и 8 марта тракененские кобылы Бангора и Оберона стали мамами очаровательных тракененских детенышей редкой и нетипичной для породы пегой масти. Как сообщила руководитель конноспортивного центра «Аврора» Наталья Денисова, школа надеется, что детеныши станут отличными турнирными лошадьми и принесут республике немало побед и медалей, а также передадут свою масть потомству. «Сегодня в России такие лошади есть только в Коми, и имени одной из малышек решили придать национальный колорит, назвав ее Бур-Аски – Доброе завтра, Хорошее завтра».

Школу откроют в апреле

Завершать учебный год дети из села Объячево будут в комфортных условиях.

Открытие новой школы на 600 мест запланировано на апрель. Об этом 15 марта сообщила и. о. министра образования и науки Коми Наталья Якимова на оперативном совещании в правительстве региона. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания получено. Строительство вели по национальному проекту «Образование». За основу взят проект школы в сыктывкарском поселке Краснозатонский.

Ворованные «окна»

Сыктывкарец получил 3,6 года лишения свободы за установку нелицензионной программы Windows.

Установлено, что Виноградов А.В. с апреля

2019-го по октябрь 2020 г. незаконно использовал объекты авторского права, хранил контрафактные экземпляры произведений в целях сбыта, причинив ущерб правообладателям на общую сумму 2,3 млн рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, за денежное вознаграждение мужчина скопировал нелицензионные экземпляры компьютерных программ на персональные компьютеры заказчика, путем применения вредоносной программы нейтрализовал защиту программного продукта и предоставил несанкционированный доступ и его многократное использование неограниченному кругу лиц, чем причинил ущерб правообладателям еще на общую сумму 2,3 млн рублей.

Часовню законсервируют

В деревне Кони проведут необходимые работы для сохранения объекта культурного наследия.

В настоящее время юридического хозяина у часовни Николая Чудотворца, построенной в XIX веке, нет. Поэтому по закону власти могут проводить только консервационные и противоаварийные работы. По поручению главы Коми разработан соответствующий проект, выделено 100 тысяч рублей в рамках госпрограммы «Культура». Начаты переговоры о привлечении волонтеров-реставраторов, задействованных в проекте «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Напомним, по такому же принципу проводятся работы на колокольне в с. Мошъюга Ижемского района.

Медицина идет в глубинку

В 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется приобрести и смонтировать 24 медицинских объекта.

С появлением новых ФАПов медицинская помощь для жителей сельской местности становится доступнее и более качественной. Новые ФАПы появятся в деревнях Большое Галово, Гам, Малое Галово, Мошъюга, Ыргеншар, Койю, Чаркабож Ижемского района, поселок Намск Корткеросского района, поселок Озерный, деревня Конецбор Печорского района, село Слудка Сыктывдинского района, поселки Комсомольск-на-Печоре и Мылва Троицко-Печорского района, село Чернутьево Удорского района, деревни Скородум и Кырныш, села Кужба, Вольдино и Дзель Усть-Куломского района, деревня Раевсикт Сысольского района, поселок Кэмдин в Ухте, поселок Выльтыдор в Сыктывкаре. Кроме того, в селе Мордино Корткеросского района и селе Мохча Ижемского района появятся врачебные амбулатории.