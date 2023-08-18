В Сыктывкаре на территории мемориала «Вечная слава» среди пилонов, посвященных Героям Советского Союза, есть и барельеф призванного на фронт из поселка Новый Бор Усть-Цилемского района Сергея Черепанова. В советские годы его портрет висел чуть ли не в каждой школе Коми АССР, о его подвиге рассказывали на уроках мужества. При этом умалчивали, что он происходил из семьи кулаков, а в Новый Бор попал отнюдь не по своей воле.

Не «скряги» и не «барышники»

Анна Ивановна и Михаил Иванович Черепановы жили в деревеньке Пестово, что в 15 км от Великого Устюга, в поте лица трудились на своей земле и никаким боком не относились к кулакам в классическом смысле этого слова. То есть, согласно словарю Даля, «скрягам» и «барышникам». В 1916 году у них родился сын Сергей, а когда он подрос, то, как и положено в крестьянских семьях, стал помощником своих родителей.

Своей школы в Пестово не имелось, а потому учиться Сергей бегал в деревню Морозовица. Однако закончить школу будущий герой не успел. В стране развернулась кампания по ликвидации кулачества как класса. При этом к кулакам стали относить просто зажиточных крестьян, которые вовсе не занимались эксплуатацией наемного труда. Единственным эксплуатируемым в семье Черепановых был сын Сережа.

Но партийным и карательным органам Великоустюгского района необходимо было выполнить план по раскулачиванию, и Анна Ивановна и Михаил Иванович попали под раздачу. Их отнесли ко второй, не самой активной категории кулаков, а потому они подлежали выселению в отдаленные местности СССР. Местом высылки Черепановым определили северный поселок Новый Бор, что почти в двух тысячах километров от их родной деревни.

На новом месте

В Новый Бор Черепановых привезли на барже, и они увидели практически пустое место. В поселке имелось всего несколько изб. Первое время пришлось жить во временных землянках, пока не подняли собственный дом.

Однако население поселка за счет спецпереселенцев быстро росло. Рос и Сергей Черепанов. Свою первую рабочую специальность маслодела он получил, окончив годичные курсы. Затем выучился на механизатора. Работал много и разнообразно – сплавлял лес, строил дома. Дорос до инспектора комендатуры, а накануне войны его назначили заведующим складом горюче-смазочных материалов.

Кроме того, он вместе со своим приятелем Симом Журавлевым создал совхозную агитбригаду и часто пел во время выступлений. Рассказывают, что его любимой песней была «Если завтра война» из одноименного пропагандистского фильма, в котором Красная армия легко и отважно громит фашистов.

В 20-летнем возрасте Черепанов женился на спецпереселенке Анастасии Иосифовне, и одна за другой у них появились на свет три дочери. Долгожданный сын Николай родился в 1942 году, когда Сергей Михайлович уже находился на фронте.

«Береги семью»

Поначалу Черепанова определили в запасной полк в Вологде, и вновь он учился – на этот раз в полковой сержантской школе. Но окончить ее не успел – его срочно отправили на Волховский фронт в состав лыжного батальона 327-й дивизии. Ему предстояло участвовать в прорыве Ленинградской блокады.

Сержантские лычки Черепанов получил в ходе боев вместе с назначением на должность командира отделения разведки. Но в январе 1943 года его надолго выбило из строя тяжелое ранение.

После госпиталя он вернулся в строй. Своей жене Черепанов написал: «Береги семью. Уже недолго осталось. Скоро освободим русскую землю от нечисти, погоним фашистов отовсюду». Увы, это письмо оказалось последним.

Дальше произошло то, о чем писала советская пресса и рассказывали на «уроках мужества».

В январе 1944 года дивизия, в которой воевал Черепанов, прорывалась к Новгороду. Его отделение отправили на разведку в занятую нацистами деревню Поддубье. Разведчикам удалось войти в нее и закрепиться на окраине. Немцы атаковали черепановцев с трех сторон. Сержанту удалось одной гранатой уничтожить вражеский пулемет, но при этом получить ранение. От основной группы он оказался отрезан. Имея последнюю гранату, Черепанов отстреливался из автомата, а когда патроны кончились, подорвал себя и врагов. Фронтовая газета позже поведала, что после схватки пришедшие на помощь товарищи насчитали 72 немецких трупа. Возможно, военкор что-то преувеличил, но в подвиге Сергея Михайловича сомневаться не приходится.

5 февраля 1944 года сержанта Черепанова навечно зачислили в список взвода разведки 1249-го стрелкового полка, а 5 октября того же года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Более чем полугодовая задержка с наградой объясняется, видимо, его кулацким происхождением, про которое позже постарались забыть.

Игорь БОБРАКОВ.

«ПИОНЕРСКИЙ» ПОСЕЛОК

Новый Бор создавали вольные и подневольные

Еще с советских времен заполярный поселок Новый Бор считается одним из самых благоустроенных в Коми. Здесь имеются свой парк, большой детский сад, красивый клуб, несколько магазинов, просторная школа, библиотека, больница и централизованное отопление. И трудно поверить, что весь этот комфорт поначалу был достигнут людьми подневольными – раскулаченными крестьянами из Архангельской и Вологодской областей, немцами Поволжья и другими спецпереселенцами.

Между тем первый житель Нового Бора прибыл сюда по собственной инициативе. Его звали Иван Дуркин, он был из числа тех, кого можно назвать «пионерами» (в смысле первопроходцами) Крайнего Севера. «Пионером» был и его отец Абрам Дуркин, основавший в 1850 году на правом берегу Печоры деревню, которую в его честь назвали Абрамовкой. Место оказалось неудачным. Весной река разливалась и подмывала дома. И в 1908 году его сын Иван Абрамович Дуркин разобрал свой дом и перевез его на левый берег ниже по течению Печоры.

Новая территория была вполне благоприятной – на высоком берегу росли сосны, лиственницы, ели и березы. Сосновый лес в народе называется «бором», а поскольку поселение Ивана Дуркина было еще необжитым, то его назвали просто и бесхитростно – Новый Бор. Сам основатель занимался охотой и рыбным промыслом, за ценными породами доплывал на лодке до Новой Земли. Позже принялся заготавливать строевой лес, отчего и погиб в марте 1917 года, попав под падающую сосну.

В этот год в Новом Бору насчитывалось всего пять домов. За последующие 14 лет хуторок увеличился всего на два дома. Зато в 1931 году его население выросло в десятки раз, когда по Печоре одна за другой прибыли две большие баржи со спецпереселенцами. Они терпели голод и нужду, но тоже были своего рода «пионерами». Именно их руками возводились дома, скотные дворы, конюшни, маслозавод и клуб. Так возник совхоз «Новый Бор», который в 1933 году перешел в ведение Ухтпечлага (позже Воркутлага). Занимался совхоз тем, что снабжал продуктами питания воркутинских шахтеров-зэков, вольнонаемных и заполярное лагерное начальство.

Рядом со спецпоселком возник лагпункт, в котором за колючей проволокой

обитали настоящие заключенные. Но в 1940-е годы его закрыли, вышку и колючую проволоку убрали. В лагерные бараки какое-то время размещали вновь прибывших переселенцев. А позже по инициативе молодежи на этом месте разбили парк. Для этого, как пишут историки – студент Антон Поташов и преподаватель Людмила Плюснина, обязали каждого трудоспособного жителя Нового Бора отработать по выходным дням 16 часов по его озеленению. Кроме того, к этому делу привлекли школьников вместе с учителями.

Правда, первый блин вышел комом. Высаженные новоборцами молодые сосенки, елочки и березки не пережили суровую зиму 1948-49 годов и почти все погибли.

Пришлось привлечь профессионалов, в частности, старшего агронома Виталия Колобова. Его в 1936 году приговорили к пяти годам лишения свободы, срок отправили отбывать в тот самый лагпункт возле поселка, а после освобождения оставили в Новом Бору на поселение. Созданный под его руководством парк выстоял в морозы и теперь носит его имя.

Три года назад парк, как и весь поселок, пережил еще одно испытание – на него обрушился ураган, снесший крыши с домов и поваливший деревья. Администрация Нового Бора объявила экстренный «субботник», пришедшийся на рабочий понедельник. Пришлось новоборцам, как и их родителям, бабушкам и дедушкам, потрудиться бесплатно, но для собственного блага.

Однако природные стихии не самые страшные бедствия, которые переживает поселок. Куда как тяжелее оказались рыночные ветра. После ликвидации Воркутлага совхоз «Новый Бор» переподчинили Министерству угольной промышленности СССР. Затем он вошел в состав объединения «Воркутауголь», которое в 1994 году от него отказалось. Тогда хозяйство передали Министерству сельского хозяйства Коми, а в 2002 году окончательно ликвидировали.

Никуда не деться от того факта, что сельское хозяйство на Крайнем Севере убыточное. Впрочем, о нынешних проблемах Нового Бора «Трибуна» уже писала.

Григорий АЛИН.