Пост сдал, пост принял

Минспорта Коми возглавила Наталья Карина.

Экс-министр спорта Коми Виталий Савилов попрощался с республикой. По его словам, он был вынужден освободить кресло главы ведомства из-за переезда в другой регион России. Его сменила Наталья Карина. Перед назначением на должность министра она работала начальником отдела учебной и физкультурно-спортивной работы министерства.

Поменял машину на деньги

Бизнесмен из Коми выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей.

Счастливчик занимается бизнесом, у него свой магазин по продаже фабричной одежды. Вместе с родными планирует переехать в другой город. Приз участник оформил деньгами, выигранные средства станут прекрасным вложением в обустройство на новом месте.

В Коми стали меньше сажать

Посевы овощей открытого грунта в Коми сократились на треть.

Их выращивают только в трех районах республики: на одном гектаре в Прилузском районе, на двух гектарах в Усть-Вымском и на 0,2 гектара в Сысольском районе. По предварительным данным, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай в Коми по сравнению с 2019 годом сократилась в целом на пять процентов.

Осторожно: мы падаем!

Объем добычи нефти в Коми за первое полугодие упал на 8 процентов.

Отрицательная динамика связана с принятой договоренностью странами-членами ОПЕК о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года. Уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и объем добычи угля – на 17 процентов.

Это почему же так дорого?

Интернет в школах Коми оказался самым дорогим в стране.

Проведенный активистами общероссийского народного фронта мониторинг показал, что в республике стоимость услуги интернета для школ оказалась самой высокой в стране. Есть примеры тарифов, в шесть и более раз превышающих среднюю стоимость данной услуги по стране.

Рыбака нашли у костра

Интинские спасатели эвакуировали с Полярного Урала заблудившегося рыбака.

40-летний мужчина отправился рыбачить на автомобиле на реку Лемву. В горной местности у него застрял автомобиль. Рыбак отправился искать в лесу место для связи, чтобы попросить о помощи, и заблудился. Ему удалось связаться с диспетчером Службы спасения «01» и сообщить о своем местонахождении, связь оборвалась, но было ясно, что рыбак находится у реки Грубею. Поиски продолжались три дня, 25 июля спасатели нашли его у костра и эвакуировали в Инту.

«Хочу, чтобы лето не кончалось!»

Июль с его небывалой для наших широт жарой уходит, но лето не кончается. Синоптики обещают, что наступающий август будет теплым и даже солнечным.

На юге республики следующая неделя, по данным метеорологической службы, будет перемежаться дождливыми и солнечными днями. Потеплеет даже в Воркуте – здесь температура днем может достигать 18-20 градусов.

Поймал на лету ребенка

Полицейские поблагодарили воркутинца, который спас выпавшего из окна пятого этажа ребенка.

Начальник полиции города подполковник Филиппов вручил благодарственное письмо Владимиру Бякову, который поймал ребенка, выпавшего из окна квартиры. Малыш стоял в проеме открытого окна на пятом этаже. Это заметила группа молодых людей, находившихся во дворе. Владимир Бяков сразу подбежал к дому и встал под окном, так как понял, что ребенок может выпасть в любую минуту. Молодой человек успел подхватить мальчика.

Многодетным – на молочишко

Республика Коми получит 62,8 млн рублей на поддержку многодетных семей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля. Согласно подписанному постановлению, средства будут направлены на софинансирование расходных обязательств республики для осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих до достижения ребенком 3 лет. В среднем по России размер пособия составляет 11,3 тыс. рублей.

На катере с ветерком

В Вуктыле возобновляются речные перевозки в Печору.

С 29 июля возобновляются пассажирские перевозки катером «Шапкина» по маршруту Печора – Вуктыл. Напомним, с 24 июля в течение недели рейсы катера один за другим были отменены из-за неблагоприятных гидрометеоусловий. Об этом «Комиинформу» сообщила руководитель администрации Вуктыла Гульнара Идрисова.

Проверка на дорогах

Микуньский участок железнодорожных путей не прошел противопожарную проверку.

Сыктывкарская транспортная прокуратура провела проверку в полосе отвода пути на участке железной дороги «Сыктывкар – Ухта» у д. Вогваздино, в ходе которой выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности. На участке хранились старые шпалы, валежник с сухостоем, порубочные остатки. В этой связи транспортная прокуратура внесла представление начальнику Микуньской дистанции инфраструктуры.

Русанов заметно «помолодел»

В Печоре отреставрировали памятник В. Русанову.

В ходе работ постамент памятника полярному исследователю начала XX века очистили от старой краски, устранили трещины, сколы, выбоины, отремонтировали железобетонные поверхности группы. Произошла и частичная замена элементов благоустройства у памятника: ремонт тротуаров, переборка бордюрных камней.