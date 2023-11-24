В Госсовете Республики Коми продолжается работа по формированию бюджета на 2024 год. 22 ноября состоялось обсуждение Госпрограммы «Развитие здравоохранения».



По информации председателя Контрольно-счетной палаты РК Игоря Гурьева, на 1 ноября 2023 года бюджет отрасли освоен на чуть более 72% от годового плана.

На низком уровне исполнены отдельные расходы госпрограммы, в том числе:

— на создание условий для оказания медицинской помощи населению: исполнено 37 млн рублей (22% плана);

— на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Республики Коми, входящих в состав Арктической зоны: исполнено 40 млн рублей (или 16%);

— на выплату именных стипендий студентам СГУ,

обучающимся на контрактной основе: профинансировано 580 тыс. рублей (или менее 12%).

Второй год подряд не исполняются расходы на предоставление социальных выплат выпускникам-медикам, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, ранее не укомплектованные медицинским персоналом (при плане на текущий год 12,7 млн рублей).

Все это происходит в то время, когда жители районов в буквальном смысле страдают от нехватки медицинских кадров – терапевтов, узких специалистов, медперсонала.

«Просроченные» объекты

Остались нереализованными проекты по приобретению, строительству и ремонту недвижимого имущества, несмотря на то, что в предшествующие годы учреждениям здравоохранения был предоставлен значительный объем бюджетных ресурсов на эти цели. В их числе: создание ПЦР-лабораторий в Инте и Печоре, приобретение помещений для размещения детской стоматологии и т.д.

Притчей во языцех стала ситуация со строительством, точнее, с возведением модульных ФАПов. Напомним, что депутат Госсовета Татьяна Саладина неоднократно поднимала вопрос о некачественном состоянии новых фельдшерско-акушерских пунктов – где текут крыши, отсутствует оборудование, отваливается обшивка, протекают батареи и т.п. Кроме того, часть нововозведенных зданий отапливается электричеством, что ведет к росту расходов на содержание ФАПов.

Значительное отставание от запланированных сроков наблюдается по строительству Республиканской инфекционной больницы (расходы на строительство – менее 1% годового плана) и реконструкции пристройки главного корпуса и приемного отделения Республиканской детской клинической больницы под открытие педиатрических подразделений (израсходовано средств 7% от плана).

Также отмечаются затруднения при строительстве врачебной амбулатории в селе Усть-Вымь с исполнением расходов 34,5 млн рублей (49%). Новый контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству объекта заключен лишь в конце сентября 2023 года.

Проектом адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы не предусмотрены средства на реконструкцию Радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера на улице Гаражной. А ведь в разработку проектной документации объекта и проведение экспертизы ранее было вложено порядка 19 млн рублей. По мнению КСП, отсутствие планов по строительству объекта, помимо последствий в виде удорожания стоимости строительства, может негативно отразиться на диагностике и лечении онкозаболеваний в республике.

– В ходе обсуждения Госпрограммы я предложила надзорным органам проверить деятельность Министерства здравоохранения в части соблюдения законодательства в ходе проведения госзакупок, начиная с 2020 года. Нарушений в этом плане в министерстве предостаточно – несвоевременное проведение закупочных процедур, завышение начальной минимальной цены контракта, – рассказала «Трибуне» депутат Татьяна Саладина.