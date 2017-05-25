Потомственных охотников записали в браконьеры

В Усть-Цилемском районе охотников обвинили в нарушении закона.

В понедельник в редакцию позвонил наш читатель Николай Михеев, житель деревни Снитская, что находится на самом краю Усть-Цилемского района. Его и еще троих знакомых обвинили в браконьерстве, поскольку они находились на территории заказника. Всем четверым грозит огромный штраф, а кроме того — конфискация орудий лова и охоты. А для жителей Печоры это почти крах: ведь живут они «от реки и тайги»…

Николай Алексеевич не согласен с обвинением. По его словам, сколько он себя помнит, всегда охотился и рыбачил в этих местах, здесь же находятся его сенокосные угодья. Более того, он считает эти места даже своими родовыми охотничьими угодьями. Собственно, и сама деревня находится совсем рядом, рукой подать.

18 мая, в разрешенный для охоты сезон, Михеев находился на берегу реки Пижма с подсадными утками, имея на руках путевку. Другими словами, охотник-любитель отправился на реку в полной уверенности, что является законопослушным гражданином, имеющим право на отстрел водоплавающей дичи. И тут его задерживает столичный инспектор — объявляет злостным нарушителем! Что делать?

Пенсионер Михеев решил обратиться к власти — главе сельского поселения «Замежная» Юрию Поздееву. Ведь жители Скитской всегда охотились в этих местах!

Вообще, ситуация неоднозначная. Приехавший из столицы старший госинспектор по ООПТ (особо охраняемые природные территории) Никитин обвинил местных жителей в том, что они охотились на территории заказника. Однако это спорное утверждение. Во-первых, они имели разрешительные документы на охоту. Во-вторых, границы заказника не определены на местности, никаких указателей или аншлагов не имеется. Если учесть, что заказник был образован почти 30 лет назад (в 1988 году), то за столь долгий срок ведомство могло бы установить границы более четко и довести до сведения жителей близлежащих населенных пунктов.

В результате получается, что инспектор приехал не для того, чтобы проверить выполнение закона об охране территорий, а для отчета перед своим начальством? Если задержал четверых нарушителей, значит, провел «большую работу». Но разве виноваты жители деревни Скитская в том, что живут рядом с заповедной рекой?

В инспекции по ООПТ «Трибуне» пояснили, что деревня Скитская частично находится в контакте с территорией заказника Пижемский. Вероятно, инспектор Никитин руководствовался картой, раз составил документы о нарушениях.

Однако пенсионер Михеев считает, что ничего не нарушал и строго соблюдал закон, а потому намерен искать защиты во всех инстанциях, вплоть до суда.

Анатолий ПОЛЬКИН.