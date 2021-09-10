Предприниматель Степан Манжу приобрел в администрации Усть-Вымского района участок на территории поселка Жешарт, собираясь развернуть на нем новое производство. Произошло это прошедшей зимой, планы у него были большие, только с приходом весны они растаяли словно снег под солнцем, причем буквально.

С приходом тепла его участок затопило вешними водами, которые стекли на территорию будущей стройплощадки через водоотводную трубу проходящей рядом с участком автомобильной дороги. Как оказалось, ни водоотведения с участка, ни дренажа или ливневки здесь нет, а потому встал вопрос о том, что делать: может, в образовавшемся водоеме карпов разводить?

«Пусть прокуратура и делает…»

Шутки шутками, но молодой предприниматель кинулся к юристам, которые заявили, что водоотвод должна обеспечить дорожная компания, которая обязана была предусмотреть не только отвод воды для предохранения дороги от размыва, но и обеспечить сохранность прилегающей территории.

У местных чиновников Степан Федорович выяснил, что участок дороги, на котором устроен злосчастный мост с трубой, принадлежит ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Коми», куда он и обратился с возникшей проблемой. Однако понимания не встретил, а когда решил предупредить начальника управления Валерия Пронина, что будет обращаться в прокуратуру, услышал в ответ: «Вот пусть прокуратура тебе и делает водоотвод».

Как об стенку горох

Степан Манжу еще не раз обращался к начальнику управления и даже получил обещание о том, что вопрос будет решаться. Однако через некоторое время понял, что этого нужно добиваться, а ждать милости от большого начальника вряд ли стоит.

Дело в том, что вскоре предпринимателю позвонила главный эксперт отдела по учету имущества управления Елена Пантюхина и сообщила, что работы по водоотведению воды с их трубы производиться не будут. И совсем уж добило предпринимателя сообщение о том, что он должен взять разрешение на использование примыкающей к его участку дороги, а также что ему нельзя использовать существующий заезд и выезд без их разрешения. Это, по мнению Степана Федоровича, было уже похоже на угрозу…

Тут надо отметить, что предприниматель пытался решить проблему самостоятельно, устроив канавы, но тут выяснилось, что на участке лежит подземный кабель на 6000 киловольт и, чтобы начать земляные работы, нужно разрешение, а это — огромные затраты времени и нервов. К тому же, если устроить дренаж в виде канав, вода будет уходить на территорию железнодорожного тупика, чего руководство которого просто не допустит.

Упрямый Манжу обратился к господину Пронину с официальным письмом, на что получил ответ, в котором говорилось, что указанный участок «находится вне зоны отвода автодороги, ширина которой составляет 12 метров». Далее шла ссылка на статью 210 Гражданского кодекса РФ: «собственник несет бремя ответственности за принадлежащее ему имущество». А заканчивался ответ утверждением о том, что ГКУ РК «УправтодорКоми» не правомочно организовывать работы по отводу воды с частных территорий»…

Ходит жалоба по кругу

Поняв, что помощи от дорожников ждать не стоит, С. Манжу обратился сначала в прокуратуру, а потом и еще в 11 различных организаций – вплоть до приемной президента страны. Как ни странно, но одной из первых откликнулась именно эта инстанция. Правда, «отклик» был формальным и не содержал полезной информации.

Всю эту историю Степан Манжу изложил в письме в редакцию «Трибуны», попросив помочь разобраться в ситуации и привлечь ответственных к устранению проблемы тех, в чью собственность входит труба, проложенная на 58-м километре трассы Вогваздино – Яренск, из-за которой происходит затопление промзоны. Редакция направила письмо предпринимателя руководителю ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Коми» Валерию Пронину с просьбой прокомментировать ситуацию и подсказать, как можно решить возникшую проблему.

Анатолий ПОЛЬКИН.