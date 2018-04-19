Потребителей просят не беспокоиться

В повестке состоявшейся вчера сессии Госсовета было 18 вопросов. Масштабные изменения коснулись регионального налогового законодательства.

Депутаты отменили неэффективные льготы по имуществу и налогу на прибыль для некоторых категорий налогоплательщиков, но одновременно добавили новые. Хорошая новость для инвалидов I и II групп: их освободили от уплаты транспортного налога за машины мощностью 135 лошадиных сил. Работники государственных или муниципальных учреждений культуры, если они живут и работают в сельских районах, теперь смогут бесплатно получить землю под строительство жилья.

Чуть-чуть сузился круг предпринимателей, которые, согласно федеральному закону, могут открывать рюмочные и кафе, расположенные на первых этажах жилых домов. Теперь, после внесения поправок в региональный закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми», получить лицензию на торговлю спиртным в розницу смогут только те ООО, чей уставный капитал превышает 10 тыс. рублей.

Наконец можно ставить точку в вопросе присоединения к Сыктывкару поселка сельского типа Мырты-ю, а также в устранении несправедливости по отношению к городским округам при распределении средств Фонда финансовой поддержки муниципалитетов. Ранее львиная доля денежных потоков Фонда направлялась на помощь сельским районам.

На три года (до 1 января 2021 г.) заморожена стоимость «потребительской корзины». Это связывают с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. В правительстве считают (и депутаты Госсовета с этим, получается, согласны), что и без изменений в «корзине» граждане смогут покупать себе достаточное количество продуктов.