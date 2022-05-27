Избрание минувшей осенью лидера коммунистов Коми Олега Михайлова депутатом Госдумы РФ стало неприятным сюрпризом для исполнительной власти.

Но отношения главы РК и нардепа испортились еще раньше – в то время, когда О. Михайлов возглавлял фракцию КПРФ в Госсовете Коми. В апреле 2021 года в стенах регионального парламента между ними произошел публичный скандал, получивший федеральную огласку. Комментарии по этому поводу был вынужден давать пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Скандал тогда удалось замять, но он оказался не последним.

Перешел на личности

По случаю майских праздников гражданские активисты из поселка Мадмас Усть-Вымского района обратились к руководителю региона с просьбой разрешить им провести праздничный концерт. Как известно, в регионе действуют ковидные ограничения. И проводить массовые мероприятия можно только с разрешения органов исполнительной власти.

На свою просьбу жители Мадмаса получили неожиданно жесткий ответ (В. Уйба направил его активистке в виде голосового сообщения): «На этом концерте планировались антигосударственные и антипрезидентские лозунги, поэтому ни в коем случае этого допущено не будет, поэтому спецслужбы заблокировали! И правильно сделали! Такие выходки… Поэтому если это концерт – то это одна история, а если это лозунги против Президента и против России – это недопустимо, этого не будет в Республике Коми!» Далее Владимир Уйба неожиданно перешел на личности и оскорбил Михайлова, назвав депутата Госдумы «новым фашистом». Были и другие оскорбления, которые приводить не имеет смысла, поскольку бдительный Роскомнадзор может высказать претензии в адрес редакции.

Отметим, что Олег Михайлов вообще не планировал выезжать в Мадмас. Остается загадкой, с чего это так неожиданно вспылил, по сути, на ровном месте Владимир Уйба.

Здесь сделаем одно важное пояснение. Мадмас получил широкую федеральную и международную известность благодаря экологическим протестам. Напомним, что три года назад недалеко от Мадмаса, на границе Коми с Архангельской областью в районе железнодорожной станции Шиес, московские власти планировали обустроить крупнейшую в Европе мусорную свалку. И только благодаря активной гражданской позиции мадмасцев и поддержавших их жителей северных территорий удалось свернуть опасную стройку.

До встречи в суде?

Олег Михайлов ожидаемо подал в Сыктывкарский городской суд исковое заявление о защите чести и достоинства.

Истец подчеркивает, что никогда публично не высказывался в поддержку деятельности запрещенных в России организаций. Будучи убежденным коммунистом, заявитель значимую часть своей деятельности посвятил увековечению памяти павших в борьбе с фашизмом, награжден за это ведомственными знаками Министерства обороны РФ «За активный поиск» (2011 год), «За отличие в поисковом движении» 3-й степени (2018 год).

Сергей МОРОХИН.