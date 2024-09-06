Фирменный поезд «Сияние Севера», который республика приобрела когда-то для развития туристической отрасли, пытаются продать аж с 2016 года. Четвертый аукцион опять не состоялся.



Как сообщил председатель Комитета по имуществу Коми Андрей Майер, старт продаж был объявлен 6 августа, заявки принимались до 2 сентября. Начальная цена лота составила 221 млн 470 тыс. рублей.

Покупателю в очередной раз предложили вагоны повышенной комфортности: два спальных вагона «класса бизнес» и «класса люкс», вагон-ресторан на 24 человека и вагон-салон на шесть VIP-пассажиров. (В вагонах предусмотрены вакуумные туалеты, душевые кабины, кондиционеры, LCD-телевизоры, DVD-проигрыватели, спутниковое телевидение, Wi-Fi).

«К сожалению, заявок от потенциальных покупателей пока нет. Но не хотелось бы снижать цену, мы и так продаем значительно дешевле, чем приобретали. Спрос есть, но он невысокий. Мы надеемся, что их все-таки оценят, мы вложили в них очень много. Сейчас вагоны находятся на балансе госучреждения, два вагона сдаются в аренду, а содержание обходится очень дорого – 12 млн рублей в год», – отметил г-н Майер.

По его словам, «туристическая составляющая» вагонов была бы лучше, если б рынок туристических предприятий в сфере ж/д был шире. Сейчас практически монополистом является РЖД, и они тоже рассматривались в качестве покупателей «Сияния Севера», но предложили скромную цену.

Есть идеи?

Напомним, в «Трибуне» от 26 июля с.г. вышла статья «Одна ветка – две судьбы», в которой предлагалось не спешить с продажей вагонов, а использовать поезд «Сияние Севера» для организации турмаршрута «Сыктывкар – Вельск». Редакция направила официальный запрос в Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Коми по поводу этого предложения, но ответа пока так и не получила. Между тем позиция ведомства была озвучена корреспонденту «Трибуны» в личной переписке. Из нее следует, что Минэк Коми использование вагонов «Сияние Севера» в туристских маршрутах считает нецелесообразным. Этот вывод сделан «на основании опыта организации туристских маршрутов с использованием данных вагонов». По их информации, «существуют более доступные альтернативы транспортировки».

Тем не менее, пока вагоны остаются в собственности республики, может, стоит еще раз посмотреть на возможность их применения? В том числе с учетом озвученного предложения о межрегиональном маршруте, в основу которого лягут истории о жизни двух всемирно известных литераторов – Сергея Довлатова и Иосифа Бродского. Довлатов именно здесь, в Коми, начал писать рассказы, которые потом вошли в роман «Зона». А будущий Нобелевский лауреат Бродский за год ссылки в Архангельской области написал, пожалуй, свои самые лучшие стихи о любви.

Интерес к творчеству этих писателей высок, значит, и маршрут (при адекватных ценах) вполне мог бы стать популярным и превратиться в особую туристическую «фишку» Республики Коми.

В общем, надо искать варианты, креативные решения. А просто сбагрить с рук фирменный поезд, причем себе в убыток, большого ума не надо. Уже 13 лет вагоны стоят на запасном пути, падая в цене. А когда превратятся в ржавую груду железа, кому они будут нужны?

Лиля ВОВК.