Прокурор Коми Николай Егоров объявил первому заместителю председателя правительства региона Антону Виноградову предостережение о недопустимости нарушения законодательства, направленного на обеспечение безопасности граждан.

Когда речь идет о «безопасности граждан», есть много вариантов, что под этим понятием подразумевается. Пожалуй, в последнюю очередь многие подумают о бродячих собаках, но в данном случае это так: прокурор указал «на отсутствие в регионе положительной динамики при реализации органами власти и органами местного самоуправления полномочий по обращению с животными без владельцев…»

Предварительных данных за текущий год пока нет, но с учетом прошлых лет общая картинка проблемы выглядит прямо-таки устрашающей: в 2023 году более 1200 жителей Коми стали жертвами нападений бродячих собак, что на 10 процентов больше, чем было в 2022 году.

Кто-то скажет: а при чем тут Антон Виноградов? Теперь мы знаем, что он имеет совершенно прямое отношение, поскольку курирует работу Минсельхоза, в зоне ответственности которого и находится «собачья тема». И насколько разумно было «вешать собак» на чиновника, которому еще весной 2023 года при назначении на высокую должность была поставлена задача нарастить инвестиционный портфель республики до 300 миллиардов рублей?

С инвестициями, к сожалению, плохо. К примеру, ничего не слышно о запуске завода карбидов и ферросплавов в Инте, хотя он должен был заработать еще в октябре. Воркуте обещан завод по производству щебня, его открытие намечено на 2025 год, но что-то подсказывает, что и в этом случае мы еще не скоро дождемся разрезания красной ленточки. И дождемся ли? И таких проектов, о которых заявляет Антон Виноградов, более десятка. Вот за них с него и должен быть в первую очередь спрос.

Что сказал Магомед

Бродячие собаки – это проблема федеральная. Гуманный вариант, прописанный в действующем законодательстве, когда таких четвероногих отлавливают, стерилизуют, чипируют и возвращают обратно на улицу, требует не только больших денег, а и четкой организации. Но и с тем, и с другим в муниципалитетах – «напряженка». Может, тогда стоит вернуться к старым и проверенным временем радикальным методам? Кстати, года четыре назад глава администрации Ухты Магомед Османов публично заявил, что если бы муниципалам развязали руки, позволили усыплять животных, то проблема была бы решена за неделю.

Похоже, все идет к тому, что рано или поздно к мнению градоначальника Ухты придется прислушаться. Ведь по-другому, увы, не получается. А между тем бродячие собаки становятся все злее и кусачее. И вот теперь надзорные органы нашли «крайнего» в Желтом доме.

Статус-кво или не кво?

Кстати, у этой истории с предостережением от прокуратуры может получиться весьма любопытное продолжение. Ведь многие помнят, как в июле этого года депутаты Госсовета Коми не повысили в должности Антона Виноградова, который хотел иметь статус первого заместителя председателя правительства, чтобы выглядеть посолиднее в глазах потенциальных инвесторов.

В итоге все единолично порешал своим указом экс-глава Коми Владимир Уйба. А как на ситуацию с назначением в обход парламента посмотрит нынешний предводитель республики Ростислав Гольдштейн? Если обещанные многомиллиардные инвестиции так и останутся на бумаге, то Антон Виноградов, хлопнув дверью, может на вполне законных основаниях сказать: мол, а откуда взяться этим самым сотням миллиардов, когда на меня «повесили всех собак»?

Сергей МОРОХИН.