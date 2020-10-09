Похороненная овчарка выжила после усыпления, выбралась из могилы и отправилась искать хозяев

Он все еще верит людям

Историю в стиле хоррора «Кладбище домашних животных» рассказала ИА «Комиинформ» ухтинка Ольга Лысцева.

22 сентября она возвращалась из Сыктывкара на автомобиле домой и в Княжпогостском районе на дороге заметила одинокую овчарку, медленно бредущую по обочине. Грустный пес заставил дрогнуть сердце автоледи. Уже проехав километров 20, она все же вернулась и забрала пса с собой. В Ухте она передала его зоозащитникам фонда помощи бездомным животным «Добрый город». Они начали его лечить и искать хозяина. Когда пост о четвероногом найденыше появился в соцсетях, собаку узнали несколько жителей Емвы, а после с фондом связались предполагаемые хозяева. Они рассказали совершенно невероятную историю о том, что неделю назад пса по кличке Кирюша усыпили. Собака долго и тяжело болела, поэтому владельцы вызвали ветеринара, он сделал укол, и глава семейства похоронил ее в лесу. Видимо, доза оказалась несмертельной, и, потеряв сознание, собака очнулась уже в могиле и выбралась.

Все совпадало – и место находки собаки, и примерный возраст, пол, и даже выбритая для смертельной инъекции лапа. На следующий день предполагаемые хозяева изменили «показания»: мол, извините, ошиблись, наш Кирюша на месте захоронения. На просьбы волонтеров прислать фото пса они ответили, что ноутбук сломан, фото не получится отправить, а позже и вовсе удалили переписку.

Волонтеры фонда не стали дальше выяснять, что же на самом деле произошло с собакой. Кирюше провели лечение. Серьезных заболеваний у него не обнаружили, разве что возможный хронический артрит.

Сейчас овчарке ищут новый дом. Как рассказали волонтеры, пес добродушен к людям, не лает, дома остается спокойно, не крушит, не грызет. Гуляет на поводке спокойно, недалеко и неторопливо. Если вы хотите стать другом Кирюше, то можете позвонить:

8 (904) 273-72-86, Светлана.