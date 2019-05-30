На некоторых направлениях цены на билеты в плацкартном вагоне с отправлением в июне-июле выросли на 65-100%, отмечают активисты Общероссийского объединения пассажиров.

Они обратились в ФАС с просьбой проверить ситуацию. Всего представители организации проверили цену билетов на 12-ти популярных направлениях.

Самый большой рост цен в июне-июле по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва — Калининград (+100%, 4021 руб.), Москва — Адлер (+97%, 4143 руб.) и Новосибирск — Томск (+93%, 1507 руб.). ФАС ведет проверку.

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) резкий рост цен отрицает. Большая разница в стоимости вызвана сезонным подорожанием и скидками, которые действовали в предыдущие месяцы, объяснили в ФПК.

30 мая корреспондент «Трибуны» попытался узнать, насколько изменилась стоимость билета для жителей нашей республики. В железнодорожном ведомстве отвечали, что о таком резком росте стоимости плацкарта им неизвестно. Конкретные цены не называли, поскольку стоимость плацкартного билета зависит сразу от многих факторов. Например, от дня отъезда. Кроме того, боковые места и нижние полки стоят дешевле.

На одном из популярных сайтов tutu.ru «Трибуна» сравнила цены в плацкартном вагоне поезда. Маршрут Воркута—Москва.

Так, на 4 июня билет на плацкартное верхнее место на поезде 041М (скорый) стоил 5761 руб. Время в пути — 1 день 17 часов. На эту же дату плацкартное верхнее место на поезде № 375я стоит 3719 руб. Время в пути 1 день 22 часа. То есть пока двукратного роста цен в Коми не наблюдается.