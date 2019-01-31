Похоже, что российские пенсионеры еще нескоро будут жить «как в Европе»

Даже по официальным данным, уже пятый год подряд в стране идет снижение реальных доходов населения. Ощутимее всего это сказывается на пенсионерах, которых в Коми насчитывается порядка 300 тысяч — более трети всего населения региона.

Нет смысла подробно останавливаться на объявленной в прошлом году пенсионной реформе, в рамках которой вроде как была

обещана целевая прибавка в размере тысячи рублей ко всем пенсионным выплатам. Увы, россиян опять обманули.

Депутатская доля

Рост пенсий оказался мизерным. Так, на 2019 год минимальная пенсия в Коми составит 10 тысяч 742 рубля (в 2018 году была 10129 рублей). По данным за 2018 год, средняя пенсия в Коми составила 14 тысяч 698 рублей. Прожить на 14 тысяч теоретически можно. Но, как сказал бы классик, «это уродливый цирковой мир». Особенно — у нас, на Севере.

Объявленное увеличение в 2019 году выплат для неработающих пенсионеров на 7,05 процента вряд ли покроет инфляционные издержки. Эти жалкие пенсионные рубли сгорят в инфляционной топке, раздуваемой правительством. Напомним, что НДС (налог на добавленную стоимость) вырос на 2 процента, увлекая за собой цены на все товары и услуги. Постоянно дорожает бензин, растут коммунальные тарифы, а кроме того, в Коми и других регионах введен по сути новый налог — на мусор.

Власти сами устраивают себе цугцванг — в шахматах так называют ситуацию, когда каждый последующий ход только ухудшает позицию на доске. Ибо фактически любая законодательная инициатива Госдумы сегодня приводит к увеличению фискальной нагрузки. И в первую очередь жертвами, конечно, становятся пешки – то есть простые люди.

Штампуя авантюрные законопроекты, сами депутаты ничем не рискуют. В том числе и собственным кошельком. Уже известно, что зарплаты госдумовцев в этом году возрастут на 10 процентов.

Как говорится, сытый голодного не разумеет. Ведь на сегодняшний день зарплаты депутатов Госдумы РФ, сенаторов, министров, губернаторов варьируются от 450 тысяч до трех миллионов рублей в месяц!

Государственная пропаганда пыталась убедить россиян в неизбежности поднятия на пять лет планки выхода на пенсию. Это было чуть ли не главным препятствием для позитивных изменений в стране. При этом чиновники и сервильные депутаты почему-то ссылались на опыт развитых стран. Хотя такое сравнение некорректно — там выше и пенсии, и средняя продолжительность жизни. Да и опыт реформ в этих странах другой.

Там, в Поднебесной

В Поднебесной в прошлом году тоже задумались о возрасте выхода на пенсию и улучшении жизни людей старшего поколения. Тамошние ученые выяснили, что у работающих мужчин после 55 лет и женщин после 50-52 лет часто выявляются переутомление и различного рода депрессии. Работники из них уже так себе. Поэтому компартия Китая приняла решение снизить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 55 лет и с 55 до 50 лет для женщин к 2022 году.

Китайцы почему-то не волнуются об экономических последствиях своей пенсионной реформы. Причина в том, что у них семимильными шагами развиваются процессы роботизации производства и тем самым вытесняется малоэффективный ручной труд. То есть Китаю сегодня требуется меньше людских ресурсов для развития своей экономики. Берут не количеством, а качеством.

За океаном

Пенсионная реформа в России вызвала массовые возмущения не только из-за того, что она несправедлива: многие, в первую очередь северяне, просто не доживут до пенсии. Но дело еще и в том, что реформа не подготовлена, поспешна. Люди заранее готовились к выходу на заслуженный отдых, строили планы, брали кредиты под будущие, казалось бы, гарантированные государством доходы в виде пенсий, а им вдруг объявляют, что надо еще будет чуток поработать — кому полгода, год, а кому и все пять лет.

По этой причине пропагандисты с федеральных телеканалов никогда не вспоминают, что пенсионная реформа идет в тех же США. Там тоже приняли решение о постепенном повышении возраста выхода на пенсию, но не на пять лет, как у нас, а на два года — с 65 до 67 лет (при средней продолжительности жизни 79 лет). Но никто за океаном не возмущается этим фактом, поскольку пенсионные изменения были приняты еще во времена правления Рональда Рейгана — в 1983 году! И в полном объеме они заработают только в 2027 году. То есть о весьма чувствительной реформе объявили американцам, которым при Рональде Рейгане было всего 23 года и меньше. У них была, по сути, вся жизнь впереди, чтобы морально и материально подготовиться.

А с виду — «сапог сапогом»…

Сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. В тамошнем правительстве посчитали, что чем раньше люди будут выходить на заслуженный отдых, тем больше вакансий будет появляться для безработных.

Пенсионная реформа, о которой было объявлено на прошлой неделе, позволит итальянцам уже в этом году выходить на пенсию в 62 года при трудовом стаже в 38 лет. С увеличением возраста будет требоваться меньший стаж. Иными словами, итальянцам для спокойной старости надо набрать «100 баллов», куда вкупе входит возраст и стаж.

Простая арифметика

Раз завели речь о мировом опыте социального обеспечения, никак нельзя обойти и финансовую сторону. Поскольку «вставшая с колен» Россия входит в число государств, определяющих мировую политику, то и ориентиры должны быть соответствующие.

Размер средней пенсии во Франции и Германии — 1200 евро, Испании —

850 евро, Японии —

2000 долларов, США — 1200 долларов. В Португалии, которую нам российские власти обещали догнать по уровню жизни к 2014 году, средняя пенсия составляет 540 евро.

Размер средней пенсии в России – считай хоть в долларах, хоть в евро – будет в несколько раз меньше приведенных выше цифр. (К примеру, в «солнечной» Республике Коми – около 195 «евриков»). Причем с каждым годом разрыв в уровне пенсионного обеспечения с упомянутыми развитыми странами только увеличивается, поскольку российский рубль постоянно дешевеет по отношению к основным мировым валютам.

Но есть в этой грустной «арифметике» и один утешительный момент — пенсии россиян пока сопоставимы с пенсиями китайцев. Ключевое в данном случае слово — «пока».

Сергей ПАВЛОВ.