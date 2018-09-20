Похоже, что в Коми депутатские «корочки» мистическим образом притягивают несчастья

Вчера, 20 сентября, состоялась очередная сессия Госсовета РК, на которой пятеро новоиспеченных депутатов получили мандаты, а двое их сдали.

Нынешний состав депутатского корпуса уникальный. За три года он поменялся наполовину. Из 30 депутатов 16 уже сложили полномочия. В том числе – из-за арестов и уголовных дел. А некоторых уже нет в живых…

Вагончик тронется, перрон останется

Напомним, как проходила кадровая ротация.

Первыми в партийных списках единороссов были так называемые «паровозы» — известные политики и общественные деятели, которые затем передают мандат следующим за ними «вагонам». Так, на выборах 2015-го «паровозами» выступили глава Коми Вячеслав Гайзер, депутат Госдумы Владимир Поневежский, руководитель Эжвинской администрации Александр Калинин и заведующий отделом Интинского Дворца культуры и техники Артуш Арзаканцян. Все они передали свои мандаты соответственно депутату городского поселения «Вуктыл» Валентине Тереховой, директору Сыктывкарского лесного института Валентине Жиделевой, экс-федеральному инспектору Олегу Алтухову и депутату Совета Инты Василию Жердицкому.

Всего по итогам выборов 13 сентября 2015 года в Госсовет Коми прошли 26 единороссов (14 — по одномандатным округам и 12 — по партийным спискам), один коммунист, один представитель ЛДПР и два члена «Справедливой России» (по списку и одномандатник).

Уже через неделю после выборов состав «поезда» претерпел изменения. Избранные депутатами экс-спикер Госсовета Игорь Ковзель и заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов были арестованы и

уехали в тупик под названием «Лефортово». Ковзель, впрочем, оставался депутатом еще в течение года, а вот г-н Ромаданов лишился мандата почти сразу же — он не представил в Избирком необходимые документы. 22 сентября его мандат перешел ректору Академии госслужбы и управления Коми Нине Нестеровой.

А далее состав стал меняться почти на каждой станции, то бишь сессии.

Потери

В октябре 2015-го скоропостижно скончался Олег Алтухов. Его мандат перешел руководителю администрации Усть-Куломского района Дмитрию Шатохину. Через год глава Коми отправил Шатохина в Совет Федерации, а его место в Госсовете заняла заведующая Троицко-Печорским филиалом общественной приемной главы региона Надежда Бажукова.

В октябре 2015 года коллеги-депутаты делегировали в Совет Федерации Валерия Маркова. Поскольку он избирался по одномандатному округу, то его место оставалось вакантным до сентября 2016 года. На дополнительных выборах его депутатский мандат перешел фельдшеру отделения скорой помощи Усть-Вымской районной больницы Андрею Климушеву. Кроме того, в сентябре 2016-го, также по итогам допвыборов, «корочку» депутата получил генеральный директор ООО «Полистройинвест» Степан Чураков. Он пришел на место Анатолия Родова, возглавившего администрацию Прилузского района. Место Ивана Медведева, ставшего депутатом Госдумы РФ, занял экс-омбудсмен Леонид Вокуев.

В апреле 2016 года по собственному желанию лишился полномочий Олег Осташов. Его сменила заместитель директора ухтинской централизованной клубной системы Екатерина Руденко.

В октябре 2016 года, проведя год в «Лефортово», от мандата Госсовета «освободился» Игорь Ковзель. Депутаты досрочно лишили его полномочий. Единороссы предложили занять его место экс-прокурору Коми Владимиру Поневежскому. 8 ноября Избирательная комиссия Коми даже подписала постановление о передаче ему мандата, но спустя 13 дней г-н Поневежский от этого отказался. В письме, направленном в Избирком, он заявил: «Прошу лишить меня полномочий депутата по состоянию здоровья». После скандала вокруг «дела Гайзера» вдруг выяснилось, что бывший прокурор Коми г-н Поневежский — чистокровный еврей, и поэтому он решил срочно переехать в Израиль. Его мандат достался директору Воркутинского Дворца творчества детей и молодежи Елене Прокопчик.

Спустя год, в ноябре 2017-го, Госсовет лишил полномочий экс-ректора Сыктывкарского госуниверситета Марину Истиховскую. Этому предшествовал приговор суда, согласно которому Истиховская была признана виновной в превышении полномочий (по другому, более серьезному, обвинению суд ее оправдал). Истиховской было запрещено занимать должности в органах власти в течение двух лет. На ее место по результатам допвыборов, прошедших 9 сентября с.г., пришел директор СЛВЗ Сергей Усачев.

Зима 2017-го принесла новые потери. Освободилось сразу четыре мандата. Игорь Терентьев был признан Сыктывкарским городским судом виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ (в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении, растрате и незаконной легализации денег), после чего Госсовет лишил его депутатских полномочий. И. Терентьев получил условное наказание, а вскоре после этого погиб в жуткой автокатастрофе. Его мандат перешел победившему на допвыборах 9 сентября Алексею Чупрову.

В декабре 2017 года скончалась председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова. А председатель комитета по социальной политике Наталья Паншина решила вернуться в Печору и возглавить районную администрацию. Мандат Н. Нестеровой единороссы отдали генеральному директору «Комиавиатранса» Александру Пономареву, а мандат Н. Паншиной достался победившей на допвыборах 9 сентября по Печорскому округу 71-летней пенсионерке Марине Карельской.

Кроме того, в феврале в аппарат Госсовета поступило заявление о сложении депутатских полномочий от Виктора Поляхова. Накануне Воркутинский городской суд признал его виновным в покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями. Место Поляхова займет победивший 9 сентября на допвыборах по Северному одномандатному округу директор Воркутинской художественной школы Сергей Гагаузов.

В апреле освободилось место депутата от Усинска и Усть-Цильмы, которое занимал Альмир Бадыков. Он объяснил это переездом на новое место жительства. По этому округу 9 сентября выборы выиграла Екатерина Дьячкова, учитель биологии Усть-Усинской школы.

Продолжение следует

На нынешней сессии сложили свои полномочия лидер фракции ЛДПР Михаил Брагин и бывший руководитель «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид. Брагин попал под суд по обвинению в торговле депутатскими мандатами, а Лейфрид переехал в Москву.

Между тем в настоящее время расследуется дело о неуплате налогов в отношении еще одного депутата — Игоря Завальнева. Если суды вынесут обвинительные решения, то этому депутату также придется сдать мандат…

Новый состав депутатов (VII созыв) будет избираться осенью 2020 года. У нынешних депутатов еще есть время доказать свою полезность. А у избирателей — время приглядеться к их деятельности и сделать выводы.

Виктор СЕМЕНОВ.