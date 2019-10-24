Поздней осенью дачникам следует подготовить кустарники к предстоящей зимовке

Перед зимней «спячкой» сокодвижение в стеблях резко замедляется, поэтому и места срезов способны быстро затягиваться. Это дает возможность провести осеннюю обрезку побегов.

Главное — закончить процесс необходимо до наступления морозов. Только в этом случае стрижка не ослабит растения, а напротив, укрепит их иммунитет. Но не стоит слишком усердствовать — обрезка должна быть щадящей, чтобы ваши любимцы не получили сильный стресс.

«Железное» правило

Полностью срезают побеги, поврежденные болезнями и вредителями, а также сломанные и засохшие ветки — они в любом случае не переживут зиму и сделают растение более восприимчивым к морозам. Побеги с небольшими механическими повреждениями обрезают до уровня здоровой древесины, удаляя место надлома. Все места срезов тщательно замазывают садовым варом — он предотвратит проникновение инфекции внутрь древесины.

Рассмотрим способ формирования куста на примере калины. Существует один подход — надо ежегодно вырезать однолетние побеги. Если этого не делать, куст загущается, в нем много разновозрастных побегов, поэтому есть «железное» правило: оставлять пять-семь больших стеблей, которые плодоносят. Остальные необходимо срезать вровень с землей.

Старость – не радость

Поскольку кусты, как и люди, стареют, некоторые садоводы делают омоложение кардинально: через три года подрезают все ветви, оставляя всего пять побегов. Понятно, что ждать урожая в следующем сезоне вряд ли стоит, но зато потом можно надеяться на хороший результат.

«Черноплодка», ирга и калина со временем «разваливаются», поэтому часто садоводы стараются сформировать не куст, а дерево, но это процесс долгий, и начинать его нужно с посадки отростка. Их оставляют сначала 2-3 и потом ежегодно убирают «первогодки». Как считают опытные дачники, лучше всего эти кустарники плодоносят, когда в них пять «главных» веток-стволов.

Можно не утеплять

Если у вас на участке есть жимолость, у нее в предзимье желательно убрать все нижние ветки и побеги — они, как правило, уже не плодоносят.

Понятно, что формирование куста — дело не одного сезона. Однако когда куст уже сформировался, он нуждается в омоложении, поэтому ежегодно следует оставлять 2-3 новых побега, а в следующем году убирать больные и плохо плодоносящие.

Тот же метод применяется для кустов красноплодной черемухи и облепихи: убирается вся молодь, причем под корень.

И напоследок — об утеплении кустарников. В принципе, если они районированные, то особого утепления кустарники не требуют.

Ия СЮРВАСЕВА, агроном.