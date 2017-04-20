На месторождение Алабушина в Усинском районе доставлено оборудование, которое позволит ликвидировать возгорание нефтяной скважины.
На прошлой неделе при проведении капитального ремонта произошло возгорание на устье скважины № 2Р месторождения им. А. Алабушина. По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Основные мероприятия по ликвидации возгорания выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.
В селе Щельябож при помощи специального оборудования — как стационарного, так и мобильного — ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.
Пожар на нефтепромысле пытаются потушить уже несколько дней
На месторождение Алабушина в Усинском районе доставлено оборудование, которое позволит ликвидировать возгорание нефтяной скважины.